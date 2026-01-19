In der Innenstadt von Ludwigsburg wurden in der Nacht auf Samstag an verschiedenen Orten gut ein Dutzend Schriftzüge aufgesprüht. Der Schaden wird auf gut 5000 Euro geschätzt.

Julia Amrhein 19.01.2026 - 10:03 Uhr

In der Innenstadt von Ludwigsburg sind über das Wochenende an zahlreichen Orten „METH“-Schriftzüge auf Hauswände gesprüht worden. Der Polizei sind bislang etwa ein Dutzend Fälle bekannt, unter anderem am Marstall-Center, in der Körnerstraße, im Bereich des Reithausplatzes, in der Kirch- und der Lindenstraße sowie in der Holzmarktstraße.