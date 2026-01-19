In der Innenstadt von Ludwigsburg wurden in der Nacht auf Samstag an verschiedenen Orten gut ein Dutzend Schriftzüge aufgesprüht. Der Schaden wird auf gut 5000 Euro geschätzt.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

In der Innenstadt von Ludwigsburg sind über das Wochenende an zahlreichen Orten „METH“-Schriftzüge auf Hauswände gesprüht worden. Der Polizei sind bislang etwa ein Dutzend Fälle bekannt, unter anderem am Marstall-Center, in der Körnerstraße, im Bereich des Reithausplatzes, in der Kirch- und der Lindenstraße sowie in der Holzmarktstraße.

 

Schaden beläuft sich bislang auf gut 5000 Euro

Angebracht worden sind die Schmierereien nach bisherigem Kenntnisstand wohl in der Nacht auf Samstag. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Polizei ist für Hinweise und weitere Geschädigte unter 0 71 41 / 18 53 53 oder per E-Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de erreichbar.