Schmotziger Donnerstag Fasnet in Esslingen: Berkheimer Schlaglochpiste ärgert die Narren
Mit der Esslinger Kommunalpolitik gehen die Berkheimer Narren hart ins Gericht. Das zeigte sich am Schmotzigen Donnerstag beim Narrengericht.
Mit der Esslinger Kommunalpolitik gehen die Berkheimer Narren hart ins Gericht. Das zeigte sich am Schmotzigen Donnerstag beim Narrengericht.
Der Abriss des Fußgängerstegs im Stadtteil Berkheim grämt die Narren. Deshalb kam das Reizthema beim Narrengericht im Hasenheim immer wieder aufs Tapet. Dem strengen Urteil der Hästräger stellen sich Esslingens Bürgermeister Hans-Georg Sigel und die Mitglieder des Bürgerausschusses. Die trugen schwarze Trauerkleidung, denn die kommunalen Kassen sind leer.