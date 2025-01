Manchmal sind es die kleinen und alltäglichen Dinge des Lebens, die besonders bedeutsam sind. Um sie zu entdecken, braucht es nur bisschen Aufmerksamkeit. Die Brezel gehört für das Schmucklabel perlenpool ganz klar zu diesen Dingen und ist Inspiration für seine neue Kollektion. Denn wenn nicht nur Brezel-Zeichen über Ladentüren hängen, sondern original schwäbische Laugenbrezeln in den Auslagen der Bäckereien liegen, dann sind Zuhause, Familie und Freunde nicht weit.

So werden Brezeln zu mehr als nur einer Backware: Sie symbolisieren ein Gefühl von Heimat und wecken Erinnerungen. Das kann kein Brötchen – zumal das traditionsreiche und unverwechselbare Laugengebäck durch seine Zeitlosigkeit auch Genuss- und Erinnerungsanker für unterschiedliche Generationen ist.

Brezel als unikates Schmuckstück von perlenpool

Aus Leidenschaft zum Schmuckdesign und mit viel Brezel-Begeisterung hat das Stuttgarter Schmucklabel perlenpool eine neue Brezel-Schmuck-Kollektion entworfen, die ganz im Zeichen des Kultgebäcks steht. Einer Legende nach ist die symmetrisch geschlungene Brezel-Form, durch die dreimal die Sonne scheinen sollte, von den verschränkten Armen der Bäckerfrau des Erfinders inspiriert.

Die perlenpool Schmuck-Brezel ist aus 925er Silber gegossen, teilweise vergoldet, auf Hochglanz poliert und mit einer einzigartigen Salz-Optik in der Stuttgarter Goldschmiedewerkstatt veredelt: So wird jedes Brezel-Schmuckstück zu einem hochwertigen Unikat voller Bedeutung.

Armband, Kette oder Brosche: Bäuchle nach oben oder nach unten?

Den schmucken Brezel-Anhänger gibt es im perlenpool in zwei Größen, einzeln und in unterschiedlichen Ketten-Kombinationen: Beispielsweise an einer feinen Silber-Halskette in 42, 45 und 50 Zentimeter Länge oder als Armband mit einer schwarz-oxidierten Silber-Glitzer-Kette. Der Brezel-Anhänger kann einfach in eine Halskette eingefädelt werden: Dann hängt er schräg. Das ist praktisch, denn während für manche Brezel-Fans das Bäuchle ganz klar nach oben gehört, muss es für andere nach unten zeigen. Beim Tragen des Brezel-Schmuck-Anhängers muss sich also nicht für eine Seite entschieden werden, perlenpool sei Dank.

Alternativ kann der Anhänger außerdem in die Kette zweimal eingefädelt werden. Ganz ohne Kette und Entscheidung schmückt die Brezel-Brosche.

Schmuck aus Stuttgart als Rezept gegen Heimweh

Als heimatliches Erinnerungsstück erhält der Brezel-Schmuck besonders auf Reisen in die weite Welt oder als Geschenk für Freunde und Familienmitglieder, die aus dem Ländle weggezogenen sind, eine schöne Bedeutung. Die schmucke Brezel ist stolzes, süddeutsches Statement mit Erinnerungswert durch persönliche Symbolik. Das macht sie auch zu einer alltäglich tragbaren Liebeserklärung an die Heimat und zu einem außergewöhnlichen Rezept gegen Heimweh.

Info: Die schmucken Brezeln gibt es in 925er Silber und mit Feingold-Vergoldung im Onlineshop von perlenpool. Mehr über das Stuttgarter Schmucklabel und weitere schmückende Highlights finden Interessierte auf der Webseite von perlenpool.