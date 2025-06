Stuttgarts DIY-Szene boomt – vor allem im Bereich Keramik gibt es zahlreiche Angebote. Perlen hingegen sind da noch unterrepräsentiert – das soll nicht so bleiben. Wer anderen oder sich selbst eine Freude machen und dabei auch noch kreativ sein möchte, findet in der Stuttgarter Kirchstraße gegenüber der Stiftskirche bald eine neue Adresse für DIY-Schmuck, also individuelle Schmuckstücke, die selbst hergestellt werden. Was ist dort geplant?

Dorea Mundel, die bereits die zwei Lamooi-Keramikstudios im Stuttgarter Westen betreibt, eröffnet Anfang Juli ihr drittes Herzensprojekt – das DIY-Schmuckatelier Perlenstudio. Während Kreative bei Lamooi Tassen, Schalen und Co. aus Keramik selbst bemalen können, stehen am neuen Standort Perlen und Ketten aller Art im Mittelpunkt, die in individuelle Ketten und Armbänder verwandelt werden.

„Kreativ sein und bewusst entschleunigen“

Doch wie kommt’s von Lamooi zum Perlenstudio? „Ich setze mich schon immer mit den verschiedensten Materialitäten und Formen auseinander“, erklärt die Inhaberin und studierte Industriedesignerin. „Seitdem ist das auch mein Faible.“

Seit zwei Jahren überlegt Mundel nun schon, wie sie auch die Arbeit mit Schmuck in einem Studio umsetzen kann, erzählt sie. Nun hat es geklappt. Mit dem Perlenstudio will sie neben Lamooi einen weiteren Ort schaffen, an dem die Leute ihre Freizeit kreativ verbringen und bewusst entschleunigen können. „Neben all der Zeit, die wir online und in der digitalen Welt verbringen, ist die echte Begegnung hier ein gutes Gegengewicht.“

Das Perlenstudio sorgt für frischen Wind in der Kirchstraße. Foto: Nina Scheffel/StZN

Hinter großen Schaufenstern mit Blick auf die Stiftskirche bietet die Designerin im modern eingerichteten Studio Schmuckworkshops für DIY-Fans an. An Tischchen, die im ganzen Raum verteilt sind, können Kreative, die gerne selbst Hand anlegen, hier in 90-minütigen Kursen ihre eigenen Schmuckstücke gestalten.

Selbst kreativ werden oder verschenken

Dabei ist die Auswahl groß: Schmuckfans können zwischen Armbändern und Ketten mit japanischen Miyuki-Perlen und verschiedene Ketten in Silber oder Gold wählen. Die filigranen, nur zwei Millimeter-großen Miyuki-Perlen gibt es in ganzen 57 verschiedenen Farben.

„Pimpen kann man die Kette oder das Armband dann mit bunten Charms an unserer Charm-Bar“, erklärt Mundel. Dort warten etwa Glasanhänger, Zuchtperlen, Perlmut, Natursteinperlen, vergoldete und versilberte Anhänger und vieles mehr. „Jede und jeder kombiniert die Dinge so, wie er oder sie es möchte“, sagt Mundel. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

„Anhand von Beispiel-Ketten- und Armbändern erklären wir den Workshop-Teilnehmern die Abläufe und wie alles funktioniert“, so Mundel. „Bei uns kann jede und jeder mitmachen, es braucht keinerlei Vorkenntnisse.“ Mundel und ihr Team stehen beim Kombinieren mit Rat und Tat zur Seite.

Schmuck und Piano-Live-Musik

Für die Zukunft plant Mundel auch Kooperationen mit anderen Stuttgarter Machern. Bis dato können sich Schmuck-Fans beispielsweise auf ein Special an den Mittwochabenden freuen. Dann gibt es Piano-Live-Musik von der Klavierschule Dorota Welz im Untergeschoss des Standorts auf die Ohren.

Termine für die Schmuckworkshops können online gebucht werden. Wer nicht selbst basteln, aber einen DIY-Kurs verschenken möchte, kann das auch in Form eines Gutscheins tun.

Der Preis für den Workshop bemisst sich dabei an der Wahl des Schmuckstücks. „Armband oder Halskette legen den Grundpreis fest. Für die kleinen Perlen gibt es eine Flatrate“, erklärt Mundel. Der Preis für Armbänder liegt bei 22 Euro, der für Halsketten bei etwa 26 Euro. Pro Charm werden zwischen 40 Cent und fünf Euro berechnet. Bei den Ketten bestimmt die Länge den Preis.

Und wann geht’s los? Am Mittwoch, 2. Juli findet im Perlenstudio ein erstes Soft Opening statt, am Samstag, 5. Juli feiern Mundel und ihr Team dann offiziell Eröffnung.

Perlenstudio Kirchstr. 10, Stuttgart-Mitte, Mi-Fr 13-20, Sa 10-18 Uhr+nach Vereinb., weitere Informationen gibt es hier >>>