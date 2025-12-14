Platin statt Gold, synthetische statt echte Diamanten: Die Preis-Entwicklungen haben Folgen in der Branche. Spontane Weihnachtseinkäufe können riskant sein.
14.12.2025 - 04:00 Uhr
Pforzheim - Beim Kauf von Schmuck suchen Verbraucher einem Branchenexperten zufolge verstärkt nach Alternativen - nicht zuletzt angesichts der Goldpreis-Rallye in diesem Jahr. Beispielsweise gebe es bei Trauringen einen eindeutigen Trend hin zu Platin, sagte Guido Grohmann vom Bundesverband Schmuck-, Uhren, Silberwaren und verwandte Industrien (BVSU) in Pforzheim. Insbesondere 600er-Legierungen, die also zu 60 Prozent aus Platin bestehen, seien gefragt.