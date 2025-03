Das Team vom Kindergarten Stockwiesenweg in Plüderhausen feierte am Samstag Premiere mit einer Kombination aus Schnäppchenmarkt und cooler Partyzone in der Staufenhalle. Riesenandrang an 54 Tischen: Jede Menge Klamotten und Spielsachen, aber nur wenig echter Trödel.

Beim ersten Nachtflohmarkt in Plüderhausen mischten sich Schnäppchenjäger und Party-People munter durcheinander. Die einen waren auf der Suche nach einem besonderen Schatz, die anderen wollten einfach nur feiern. Beides war unter dem Dach der Staufenhalle möglich – dank des Fördervereins und Teams vom Kindergarten Stockwiesenweg, die die Kombi-Veranstaltung organisiert hatten, um mit dem Erlös eine neue Doppelschaukel für den Kindergarten-Garten zu kaufen.

Ob es an den vielen Frauen lag, die bei der Organisation beim ersten „Nachtflohmarkt meets Partylounge“ mitgemischt hatten? Fakt ist: Fashionistas waren am Samstag klar im Vorteil. Mode für Mädchen und Frauen gab es von den ausschließlich privaten Verkäufern an den 54 Tischen Berge- und Stangenweise im Angebot: von der warmen Winterjacke über den grauen Filzhut bis zu den sexy Overknee-Stiefeln.

Lesen Sie auch

Die Chance für den weißen Fleck der Bilderwand in der Gästetoilette das passende Gemälde zu finden, sah auf den ersten Blick gar nicht mal so gut aus. Die wenigsten Anbieter hatten die üblichen Flohmarktartikel, also unnötigen, kitschigen, aber schönen Plunder und Ramsch von Dachböden oder aus Kellern zusammengekramt. Dafür schien die halbe weibliche Bevölkerung Plüderhausens ihre Kleiderschränke geplündert zu haben. „Second-Hand-Mode ist nachhaltig und voll im Trend“, sagte Isabelle Stuiber, die Leiterin des Kindergartens Stockwiesenweg. Und dass ihnen schon bei der Durchsicht der Anmeldungen klar gewesen sei, dass Mode bei der Premiere den Ton angibt und viele Kleiderstangen benötigt werden.

Für kleines Geld schick einkleiden

Die Wiederverwertung von Klamotten bringt zudem nicht nur denjenigen was, die sich für kleines Geld schick einkleiden. Die Verkäuferinnen, denn auch die waren überwiegend weiblich, haben nun wieder Platz in ihren Schränken für die neue Frühjahrsmode – und und ein paar Cent im Geldbeutel, um shoppen zu gehen. Wobei die pekuniäre Seite eher zu vernachlässigen ist. Mode aus zweiter Hand ist günstig zu haben und spült keine Reichtümer in die Kasse.

Tattoos und Zahnsteinchen

Für die Fashionistas gab es in Plüderhausen aber noch eine ganz besondere und für Flohmärkte eher außergewöhnliche Offerte in Sachen modischem Aussehen. Vor Ort waren zwei junge Damen aus Reichenbach an der Fils, die keine Waren, aber dafür ihre Fähigkeiten anboten, denn sie verschönerten mit kleinen Steinchen Zähne und stachen Löcher für Ohren und Nase sowie feine Tattoos. „Wir wollten einfach etwas Besonderes dabei haben“, sagt Julia Menzler, die Elternbeiratsvorsitzende. Sie ist nicht die einzige, die künftig mit einer kleinen, feinen Tätowierung am Arm durchs Leben geht: „Always and forever“ und drei Herzen hat sie bei Bianca Stefanie vom „Garden of Ink“ stechen lassen. „Zwei Herzen stehen für meine Kinder und eines steht für meinen Mann.“

Um den Stand der jungen Frauen mit den beiden Liegen bildete sich den ganzen Abend eine lange Schlange. Mit der Einladung der Piercerin und der Tätowiererin hatten die Gastgeber offensichtlich voll ins Schwarze getroffen. Allerdings kamen nicht alle zum Zug. Das 16-jährige Mädchen, das sich – mit Erlaubnis und in Anwesenheit ihrer Mutter – ein Bauchpiercing stechen lassen wollte, wurde freundlich, aber bestimmt, abgewiesen. „Das mache ich prinzipiell nur, wenn jemand über 18 Jahre alt ist“, sagte Pia von „Precious Piercing“.

Wer nicht auf der Suche nach einer neuen alten Jacke oder einer Jeans war, wer auch keine Baby-Mützchen für 1 Euro benötigte oder ein Puppenhaus samt Inhalt für 30 Euro, musste ein wenig genauer hinschauen, um unter den Kleiderbergen echten Trödel zu entdecken. Einer der ganz wenigen Tische, die altes englisches Geschirr, nostalgisches Spielzeug und sonst noch allerlei Krimskrams anboten, gehörte dem Ehepaar Haisch aus Schmiden. „Wir fallen mit unserem Angebot unter den vielen Klamotten ein wenig aus dem Rahmen“, sagte Steffen Haisch, der auch deshalb angetan vom ersten Nachtflohmarkt meets Partylounge war.

Gänse im Goldrahmen

Für Trödelfans war der Tisch das Paradies. Der Eisenbahnfan wurde fündig und trug zwei große Signallampen für 85 Euro stolz von dannen. „Die werden jetzt schön sauber gemacht, und dann finde ich schon einen Platz für sie“, sagte der junge Mann und gestand, dass seine Freundin nicht begeistert von seiner Sammelleidenschaft ist. „Aber wenn sie dann irgendwo als Deko stehen, ist es für sie auch gut.“ Und apropos aus dem Rahmen fallen: Tatsächlich fand sich bei den Haischs auch ein Gemälde – eine Originalzeichnung mit zwei Gänsen, die das Ehepaar mal in Kanada erworben hatten – mit goldenem Rahmen, die künftig die Lücke an der Wand der Gästetoilette füllt.

Die Cocktailbar im Foyer hatte von Anfang an geöffnet. Zwischen Stöbern und Anproben genehmigten sich die Scharen von Gästen auch gerne einen Drink. Ab 22 Uhr legte DJ Daniello auf und scharte nicht nur die Party-People um sich. Um 23 Uhr packten die Verkäufer zusammen und das Geschehen verlagerte sich ganz in den Vorraum. Bis um 2 Uhr ging die ausgelassene Fete. „So gut, wie die Premiere gelaufen ist, reicht es bestimmt für die Doppelschaukel mit Nest und auch noch für Förmchen zum Buddeln im Sandkasten“, sagt Julia Menzler.