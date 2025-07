Am Bad Cannstatter Bahnhof wird umgebaut. Die Taxis stehen in der brütenden Mittagshitze, Baustellenstaub liegt in der Luft. Sieben Taxis warten auf den Anruf der Taxi-Auto-Zentrale, der in Stuttgart rund 700 Taxiunternehmen angeschlossen sind. Ilker Alpaslan steuert seinen Wagen auf Platz 8 und schaut auf die App: Das Taxi in Position eins wartet seit 40 Minuten, Nummer sieben kam vor acht Minuten an.