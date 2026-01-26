Mehrere Zentimeter Neuschnee haben auch zu vereinzelten Einschränkungen am Stuttgarter Flughafen geführt. Zeitweise mussten die Start-und Landebahnen gesperrt werden.
26.01.2026 - 10:43 Uhr
Die starken Schneefälle seit Sonntagnachmittag haben auch am Stuttgarter Flughafen zu vereinzelten Einschränkungen geführt: Zweimal im Laufe des Sonntagabends mussten die Start-und Landebahnen gesperrt werden, damit die Räumfahrzeuge sie vom Schnee befreien konnten, berichtete eine Sprecherin des Flughafen Stuttgart unserer Zeitung. Insgesamt hätten sich die Auswirkungen auf den Flugbetrieb aber in Grenzen gehalten.