In Baden-Württemberg kündigt sich der erste Schnee an. Wir erklären, ab wann das Auto Winterreifen braucht.

Während der heutige Dienstag in Baden-Württemberg noch von stürmischem Regen geprägt ist, bringt die Nacht zum Mittwoch eine Kaltfront mit Schnee und Glätte. Doch ab wann sind Winterreifen eigentlich Pflicht – und warum ist das so wichtig?

Winterreifenpflicht in Deutschland

In Deutschland gilt die situative Winterreifenpflicht. Das bedeutet: Winterreifen sind nicht an ein bestimmtes Datum gebunden, sondern an die Wetterbedingungen. Sobald Straßen durch Schnee, Schneematsch, Glätte oder Eis beeinträchtigt sind, müssen Fahrzeuge mit geeigneten Reifen ausgestattet sein. Das sogenannte „Alpine“-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) ist dabei Pflicht.

Konsequenzen bei Verstößen

Wer bei winterlichen Straßenverhältnissen ohne Winterreifen unterwegs ist, riskiert ein Bußgeld von mindestens 60 Euro und einen Punkt in Flensburg. Behindern Sie den Verkehr oder verursachen einen Unfall, kann das Bußgeld auf bis zu 120 Euro steigen. Zudem könnten Versicherungen die Schadensregulierung einschränken. → Die komplette Übersicht zu den Strafen finden Sie in diesem Artikel.

Warum Winterreifen so wichtig sind

Winterreifen sind speziell auf kalte Temperaturen und glatte Untergründe ausgelegt. Ihre Gummimischung bleibt auch bei Kälte flexibel, während die spezielle Profilstruktur für besseren Grip sorgt. Sommerreifen verlieren bei Temperaturen unter 7 Grad deutlich an Haftung, was Bremswege verlängert und das Unfallrisiko erhöht.

Diese Woche wird es winterlich: Kaltfront mit Schnee

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt an, dass die Wetterlage ab der Nacht zum Mittwoch ungemütlich werden kann:

Schneefallgrenze : Sinkt auf etwa 400 Meter. Besonders in Höhenlagen wie dem Schwarzwald oder der Schwäbischen Alb sind 1 bis 5 cm Neuschnee möglich.

: Sinkt auf etwa 400 Meter. Besonders in Höhenlagen wie dem Schwarzwald oder der Schwäbischen Alb sind 1 bis 5 cm Neuschnee möglich. Temperaturen : Tagsüber maximal +6 Grad, in der Nacht Tiefstwerte zwischen +3 und -2 Grad.

: Tagsüber maximal +6 Grad, in der Nacht Tiefstwerte zwischen +3 und -2 Grad. Gefahren: Glätte durch Schnee oder überfrierende Nässe wird auf vielen Straßen ein Thema.

Ab Donnerstag setzt sich das winterliche Wetter fort, vor allem im Süden Baden-Württembergs ist erneut Schneefall angekündigt.

Jetzt Winterreifen montieren!

Die Kombination aus sinkenden Temperaturen, Glättegefahr und ersten Schneefällen macht den Wechsel auf Winterreifen unumgänglich. Warten Sie nicht, bis der Winter Sie überrascht! Werkstätten könnten in den nächsten Tagen stark ausgelastet sein. Wer nicht rechtzeitig handelt, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern auch gefährliche Unfälle.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.