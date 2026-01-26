Rund 30 Zentimeter Neuschnee fallen über Nacht – des Autofahrers Leid ist des Winterfans Freude. Wie sieht es an den Schlittenhängen, Loipen und beim Rodelzentrum aus?
26.01.2026 - 13:38 Uhr
Vor allem für Kinder war der Wintereinbruch in der Nacht von Sonntag auf Montag kein Grund für Schneeschaufel-Frust, sondern für jede Menge Spaß. Im Schwäbischen Wald, wo besonders viel Schnee fiel, waren morgens Kindergarten- und Grundschulkinder zu beobachten, die von ihren Eltern per Schlitten in ihre Einrichtungen gezogen wurden – so einen Service nahmen sie gerne an. Andernorts flogen Schneebälle, und Kinder hinterließen Schneeengel-Abdrücke in der weißen Pracht. Nach Schulschluss füllten sich auch die Rodelhänge in der Region mit herumtollenden Kindern.