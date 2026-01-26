Schneemänner bauen, Autos freischaufeln und auf Skiern auf die Stadt fahren: Leserinnen und Leser haben uns Fotos vom Schneetreiben in Stuttgart und der Region geschickt.
26.01.2026 - 11:30 Uhr
Auf Skiern durch die Straßen der Stadt: So viel Schnee gab es lange nicht in Stuttgart. Von Sonntagnachmittag an hatte es in der Landeshauptstadt so viel geschneit, dass sich Straßen, Parks und Häuser in ein Winterwunderland verwandelt haben. Bis zu 25 Zentimeter Neuschnee hat es gegeben. Das hat unsere Leserinnen und Leser so sehr begeistert, dass sie uns zahlreiche Fotos vom Schneetreiben zugeschickt haben.