Grauer Himmel, milde Temperaturen und Regen haben die letzten Tage geprägt, doch nun gibt es in Stuttgart und der Region einen Wetterumschwung. Zwar bleibe es am Mittwoch und Donnerstag noch wechselhaft, doch ab Freitag setze sich zunehmend Hochdruck-Einfluss durch, wie Thomas Schuster, Meteorologe der Niederlassung Stuttgart des Deutschen Wetterdienstes (DWD), erklärt. Dieses Hochdruckgebiet bringe nicht nur trockenes Wetter, sondern auch kühlere Temperaturen mit sich.

Regen, Schneeregen und auch mal Schnee

„Am Mittwoch bleibt es den ganzen Tag über bedeckt, immer wieder fällt leichter Regen, mit Temperaturen um die neun bis zehn Grad“, so der DWD-Experte.

Am Donnerstagvormittag erreiche Stuttgart und die Region dann kalte Luft, was die Schneefallgrenze absinken lasse. „Zwischen sechs und neun Uhr morgens wird es eine Mischung aus Regen und Schneeregen oder sogar Schnee geben“, so Schuster. Es könne also durchaus ab und an glatt werden. „Von verbreiteter Glätte geht man jedoch nicht aus, da die Temperaturen nicht unter null Grad sinken werden“, ergänzt der Meteorologe.

Tagsüber seien einzelne Schauer bei Temperaturen um die fünf Grad zu erwarten, bei denen auch Schneeschauer oder Schneeregen auftreten könne, was wiederum zu lokaler Glätte führen könne. Auf der Alb, oder im Schwarzwald, wird es laut Schuster aber sicher ein paar Zentimeter Schnee geben.

Auflockerungen in Sicht

Am Freitag bleibt es zunächst noch bewölkt, doch Richtung Mittag wird sich die Sonne laut dem DWD-Experte immer öfter zeigen. „Es wird zwar nicht komplett sonnig sein, aber die Regenwahrscheinlichkeit sinkt deutlich – der Niederschlag ist quasi mit Donnerstag durch“, erklärt der Meteorologe. Nach Höchstwerten von drei Grad tagsüber kühle es nachts weiter ab.

Sonnenschein, statt milden Temperaturen und Regen

Mit Samstag komme die Sonne dann aber richtig wieder. „Am Samstag wird es in der Region Stuttgart überwiegend sonnig. Zwar kann es am Morgen noch etwas neblig sein, aber der Nebel löst sich schnell auf, und es bleibt trocken“, so Schuster.

Zudem bleibe es kühler: Die Höchstwerte liegen tagsüber bei vier bis fünf Grad und nachts kann die Temperatur auf bis zu minus sechs Grad sinken. „Es könnte vor allem in den frühen Morgenstunden noch glatt werden, da der Boden über Nacht auskühlen kann“, sagt der Meteorologe.

Das Wochenende werde allgemein freundlicher. „Der Sonntag wird ähnlich wie der Samstag – sonnig und gänzlich niederschlagsfrei“, so Schuster.

Es scheint also in Stuttgart und der Region wieder winterlicher zu werden, zumindest in Hinblick auf die Temperatur.