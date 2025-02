Schnee und Glätte machten in einigen Regionen Baden-Württembergs die Straßen gefährlich. Wie war die Lage in Stuttgart und der Region?

In mehreren Regionen Baden-Württembergs ist am Donnerstag reichlich Schnee gefallen, die Straßen waren glatt, mitunter noch am Freitagmorgen. Der Wintereinbruch hat zu zahlreichen Unfällen und Verkehrseinschränkungen im Südwesten geführt, Stuttgart hingegen blieb davon laut ersten Erkenntnissen der Polizei verschont.

Obwohl es auch in der Landeshauptstadt am Donnerstagabend reichlich geschneit hat, lagen der Stuttgarter Polizei am Morgen keine Informationen über Unfälle wegen Glätte oder Schnee vor, sagte eine Sprecherin unserer Redaktion am Morgen.

Rund 20 Unfälle im Rems-Murr-Kreis und Landkreis Schwäbisch Hall

Ein ganz anderes Bild zeigte sich in der Region. Rund 20 Unfälle, hauptsächlich im Rems-Murr-Kreis sowie im Landkreis Schwäbisch Hall, meldete die Polizei Aalen. Dort befreite die Feuerwehr eine 20 Jahre alte Fahrerin schwer verletzt aus ihrem Auto. Sie war in Kirchberg an der Murr (Rems-Murr-Kreis) mit ihrem Wagen laut Polizei wegen der Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Ihr Wagen geriet ins Schleudern und kam auf der Gegenfahrbahn seitlich zum Liegen.

Ein 66-Jähriger kam in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) mit seinem Fahrzeug von der glatten Straße ab. Er überfuhr in der Folge eine Verkehrsinsel, sein Wagen stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die Fahrer blieben unverletzt.

Der Schnee machte zudem vor allem Lastwagen auf der A81 zu schaffen, wie die Polizei Konstanz mitteilte. Mehrere Lkw blieben im Schwarzwald-Baar-Kreis stecken. Die Fahrbahn war zwar nicht gesperrt, es kam jedoch zu Verkehrsbehinderungen.

Unfall auf A6 bei Kirchberg an der Jagst

Ein Lastwagen geriet am Abend auf der Autobahn 6 bei Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) ins Schleudern. Der Fahrer habe vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollen. Laut Polizei fuhr der 39-Jährige dabei zu schnell. Das Fahrzeug kollidierte mit der Leitplanke und kam quer auf der Straße zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der Tank beschädigt, sodass eine größere Menge Treibstoff auslief.

Leicht verletzt wurden Menschen bei Unfällen am Donnerstagabend und frühen Freitag im Gebiet des Polizeireviers Pforzheim. Insgesamt habe es dort etwa 15 witterungsbedingte Zwischenfälle gegeben.

Tödlicher Unfall im Hohenlohekreis

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Donnerstagabend im Hohenlohekreis. Eine 76-Jährige ist mit ihrem Auto in einen Fluss gestürzt und gestorben.

Ihr Wagen hatte den Angaben zufolge auf der schneeglatten Bundesstraße 19 bei Dörzbach ein entgegenkommendes Fahrzeug gestreift und war von der Straße abgekommen. Anschließend rollte das Auto in die Jagst, trieb ab und ging unter. Die Feuerwehr fand die Fahrerin tot.