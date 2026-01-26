Dichter Schneefall und Glätte führten im Präsidiumsbereich Aalen zu 65 Unfällen. Allein im Rems-Murr-Kreis krachte es 44-mal. Auch aktuell gibt es noch Einschränkungen.
26.01.2026 - 08:46 Uhr
Was am Sonntagabend mit dicken, rieselnden Flocken begann, endete für viele Autofahrer in der Leitplanke: Insgesamt 65 Verkehrsunfälle zählte das Polizeipräsidium Aalen zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montagmorgen, 5 Uhr. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf über 450.000 Euro.