Mehr als 40 Unfälle an einem Morgen – Schneefall bringt Autofahrer im Südwesten ins Schleudern. Wo es am häufigsten krachte.
19.02.2026 - 14:48 Uhr
Glätte und Schneefall haben in vielen Regionen im Südwesten zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Im Main-Tauber-Kreis und Neckar-Odenwald-Kreis passierten am Morgen rund 25 Unfälle, wie das Polizeipräsidium Aalen auf Anfrage mitteilte. Bei einem Unfall kam auf der Landstraße 585 ein Auto in den Gegenverkehr und prallte mit einem weiteren Auto zusammen. Dabei wurde ein Mensch verletzt.