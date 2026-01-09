Sturmtief Elli ist in Deutschland angekommen. Eine Karte zeigt die aktuelle Entwicklung in Deutschland. Welche Neuschnee-Mengen sind zu erwarten, wo ist der Sturm am stärksten – ein Überblick.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Freitag und am Wochenende in weiten Teilen Deutschlands mit markanten Wetterbedingungen. Für mehrere Regionen gelten bereits Unwetterwarnungen vor starkem Schneefall, Schneeverwehungen und anhaltendem Frost. Auslöser ist Sturmtief „Elli“, das derzeit über dem Land liegt.

Schneesturm über Deutschland: Karte zeigt aktuelle Entwicklung

Die interaktive Karte zeigt, mit welchen Schneemengen Sie an Ihrem Standort in den nächsten Stunden rechnen können. Scrollen oder zoomen Sie dazu einfach in die Karte an Ihrem Wohnort. Die Legende am unteren Kartenrand zeigt die Neuschnee-Mengen in Zentimetern.

Über den Button oben rechts rufen Sie zusätzliche Daten ab: Windstärken, Wetterwarnungen und das Wetter-Radar für die kommenden Stunden.

Sturmtief Elli sorgt für knappe Streumittel-Lager und geschlossene Schulen

In Norddeutschland bleiben die Schulen am Freitag aufgrund des Schneesturms geschlossen. Auch die Streumittel sind in den Baumärkten bereits knapp oder sogar ausverkauft. Frühzeitiges Räumen in „Schneepausen“ verhindert festgetretene Eisflächen und spart Streumaterial.