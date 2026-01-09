Sturmtief Elli ist in Deutschland angekommen. Eine Karte zeigt die aktuelle Entwicklung in Deutschland. Welche Neuschnee-Mengen sind zu erwarten, wo ist der Sturm am stärksten – ein Überblick.
09.01.2026 - 10:19 Uhr
Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Freitag und am Wochenende in weiten Teilen Deutschlands mit markanten Wetterbedingungen. Für mehrere Regionen gelten bereits Unwetterwarnungen vor starkem Schneefall, Schneeverwehungen und anhaltendem Frost. Auslöser ist Sturmtief „Elli“, das derzeit über dem Land liegt.