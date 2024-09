McDonald’s plant 500 neue Schnellrestaurants in Deutschland und legt dabei den „Fokus auf Ausbau der Drive-In-Standorte“. Eine spannende Neuerung kündigt der Finanzvorstand dabei an.

red/dpa 08.09.2024 - 20:41 Uhr

McDonald’s sieht auf dem deutschen Markt noch viel Wachstumspotenzial und will sein Angebot kräftig ausbauen. „Wir glauben an den Standort Deutschland und werden hier weiter stark wachsen“, sagte der Finanzvorstand von McDonald’s Deutschland, Christoph Gehrig, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In diesem Jahr würden 25 Restaurants mit jeweils rund 50 Mitarbeitern eröffnet und so rund 1.250 Arbeitsplätze geschaffen. In den nächsten drei Jahren solle das Expansionstempo auf 75 neue Filialen jährlich anziehen. Bis 2027 entstünden so mehr als 10.000 neue Jobs.