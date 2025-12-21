Das DRK Rems-Murr verlagert zum neuen Jahr ein Fahrzeug, das bisher in Schorndorf stationiert war, nach Rudersberg. Eine Auswertung erfolgt nach sechsmonatiger Testphase.
21.12.2025 - 08:00 Uhr
Schorndorf ist zwar nicht ganz verkehrt, aber Rudersberg eben doch sinnvoller. Getreu dieser Devise verlagert der DRK-Rettungsdienst Rems-Murr vom 5. Januar 2026 an einen bisher in der Geburtsstadt Gottlieb Daimlers stationierten Rettungswagen nach Rudersberg. Das Fahrzeug wird werktags von 8 bis 20 Uhr am Standort des DRK-Ortsvereins Rudersberg in der Neuen Zumhofer Straße installiert.