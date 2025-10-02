Glasfaser bietet das beste Internet, an zig Millionen Haushalten ist es verfügbar. Doch die Nachfrage ist überraschend schwach, stattdessen setzen viele Bürger auf das alte VDSL-Internet. Was tun?
Berlin - Mit Blick auf das sich abzeichnende Ende der relativ langsamen Internetverbindungen über Kupfer-Telefonleitungen pocht das Bundesdigitalministerium auf niedrige Preise für Glasfaser-Alternativen. Das Ministerium veröffentlichte ein Eckpunktepapier zur sogenannten Kupfer-Glas-Migration, also dem angedachten Wechsel von Internet über Telefonleitungen (DSL/VDSL) hin zu schnellen und stabilen Glasfaser-Verbindungen. Letzteres wird auch "Fiber to the Home" (FTTH) genannt.