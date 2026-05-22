Schnelles Internet Telekom startet Glasfaserausbau in Böblingen-Süd
Böblingen holt auf: Nach Jahren im Glasfaser-Abseits startet die Telekom nun den Ausbau für 7100 weitere Haushalte. Los geht es im Böblinger Süden.
Böblingen holt auf: Nach Jahren im Glasfaser-Abseits startet die Telekom nun den Ausbau für 7100 weitere Haushalte. Los geht es im Böblinger Süden.
Die Deutsche Telekom hat am Donnerstag mit einem symbolischen Spatenstich den Glasfaserausbau in Böblingen Süd gestartet. Weitere 7100 Haushalte und Unternehmen sollen bis Ende 2027 an das Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen werden. Damit setzt die Stadt einen wichtigen Schritt, um ihren bisherigen Rückstand beim Breitbandausbau aufzuholen. Mit rund 21 Prozent angeschlossenen Haushalten rangiert Böblingen in der Region Stuttgart im unteren Mittelfeld der Großen Kreisstädte (Stand Juli 2025).