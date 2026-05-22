Schnelles Internet: Telekom startet Glasfaserausbau in Böblingen-Süd

Die Deutsche Telekom hat am Donnerstag mit einem symbolischen Spatenstich den Glasfaserausbau in Böblingen Süd gestartet. Weitere 7100 Haushalte und Unternehmen sollen bis Ende 2027 an das Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen werden. Damit setzt die Stadt einen wichtigen Schritt, um ihren bisherigen Rückstand beim Breitbandausbau aufzuholen. Mit rund 21 Prozent angeschlossenen Haushalten rangiert Böblingen in der Region Stuttgart im unteren Mittelfeld der Großen Kreisstädte (Stand Juli 2025).

Im Kreis Böblingen hat Leonberg mit 61 Prozent die Nase vorn. Durch das jetzt angestoßene Ausbauvorhaben schiebt sich Böblingen in Richtung der 50-Prozent-Marke. Oberbürgermeister Stefan Belz bezeichnete den Ausbau als „starkes Signal für unseren Standort“ und betonte die Bedeutung für Heimarbeit, digitales Lernen und die Wettbewerbsfähigkeit lokaler Unternehmen. Die Telekom wird mehr als 40 Kilometer Glasfaserkabel verlegen und 46 neue Netzverteiler aufstellen. Das Ausbauprojekt ist Teil der Kooperation zwischen Deutscher Telekom und der Gigabit Region Stuttgart, an der sich 178 Kommunen sowie fünf Landkreise beteiligen. Bis 2030 sollen regionsweit 90 Prozent aller Haushalte einen Anschluss ans turboschnelle Internet haben. Insgesamt sollen in Böblingen rund 12 100 Haushalte und Gewerbebetriebe hinzukommen.

Bis 2030 sollen 90 Prozent angeschlossen sein

Derzeit wurden bereits etwa 5000 Haushalte in Teilen der Innenstadt und im Gewerbegebiet Böblingen-Hulb im Eigenausbau erschlossen. Die ersten Kunden in Böblingen Süd sollen bereits im Sommer 2026 das neue Netz nutzen können. Das Glasfasernetz ermöglicht Geschwindigkeiten bis 1000 Megabit pro Sekunde – das entspricht etwa dem Zehnfachen dessen, was über Super-Vectoring aus den Kupferkabeln herausgeholt werden kann.

Kleine Faser, große Wirkung: Wer an einem Glasfaser-Anschluss hängt, erhält seine Daten über schnelle Lichtleiter. Foto: Ulmer

Landrat Roland Bernhard, zugleich Verbandsvorsitzender des Zweckverbands Breitbandausbau, sagte: „Der flächendeckende Glasfaserausbau ist eine zentrale Investition in die Zukunft des Landkreises Böblingen“. Mit dem vollständigen Ausbau der Kreisstadt komme man dem Ziel näher, bis Ende dieses Jahres 70 Prozent Abdeckung landkreisweit zu erreichen. Der Landkreis nimmt schon jetzt beim Ausbau des Glasfasernetzes in der Region Stuttgart eine Spitzenposition ein: Mit 61,6 Prozent lag er in der Region im November 2025 knapp vor Ludwigsburg mit 60,7 Prozent.

Telekom-Partnermanagerin Sabine Wittlinger appellierte an Hausbesitzer, zeitnah zu handeln. Wer jetzt bei der Telekom einen Tarif buche, habe in wenigen Monaten seinen Anschluss. „Wer zögert, muss später mit neuen Baustellen und Anschlussgebühren von rund 1000 Euro rechnen“, sagt sie. Mieter müssen lediglich einen Tarif buchen, die Abstimmung mit dem Eigentümer übernehme die Telekom. Eigentümer von Ein- oder Zweifamilienhäusern erhalten den Hausanschluss kostenfrei bei Tarifbuchung.

Aufteilung des Kreises mit der Deutschen Glasfaser

Im Kreis Böblingen teilt sich die Telekom den Ausbau mit der Deutschen Glasfaser, die stärker auf die ländliche Gemeinden setzt. Auf den ehemaligen Staatskonzern in Magenta entfallen rund 60 Prozent der Vorhaben, die Deutsche Glasfaser 29 Prozent. Weitere elf Prozent übernimmt die Telekom in Kooperation mit Stadtwerken. Mehrfamilienhäuser ab drei Wohneinheiten bekommen den Anschluss in der Regel mit Zustimmung des Eigentümers kostenlos.

Unsere Empfehlung für Sie Glasfaser im Kreis Böblingen Spitzenreiter beim schnellen Internet in der Region Bis Ende 2026 soll die Glasfaserversorgung im Kreis Böblingen auf über 70 steigen. Das ist ein Spitzenwert in der Region Stuttgart.

Um Beeinträchtigungen für Anwohner gering zu halten, erfolgt der Ausbau in einzelnen Bauabschnitten. Stadt und Telekom haben ein enges Baustellenmanagement vereinbart. Beim Spatenstich waren neben Vertretern der Stadt auch der Zweckverband, die Gigabit Region Stuttgart und die Baufirma Fibre Industries vertreten. Die Telekom plant Bürgersprechstunden im Ausbaugebiet, bei denen Experten Fragen beantworten. Termine werden noch bekannt gegeben.