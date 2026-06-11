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  4. Wenn das Glasfaserkabel im Keller endet

Schnelles Internet Wenn das Glasfaserkabel im Keller endet

Schnelles Internet: Wenn das Glasfaserkabel im Keller endet
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Bei Mietwohnungen liegt der Glasfaseranschluss oft nur im Keller. Foto: dpa/Jan Woitas

Der Ausbau des Glasfasernetzes stockt nicht nur auf dem Land – sondern auch in Mehrfamilienhäusern. Viele Wohnungen sind noch nicht angeschlossen.

Berliner Büro: Rebekka Wiese (rew)

Ein langer Weg und ein paar Einfamilienhäuser, das galt lange als der Albtraum der Netzbetreiber – und als eine der großen Hürden beim Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland. Inzwischen gibt es noch ein weiteres großes Problem. Und zwar dort, wo man es am wenigsten erwarten würde: in den Mehrfamilienhäusern. Dort sind erst knapp zehn Prozent der Haushalte mit Glasfasernetz versorgt. Zum Vergleich: Von den Einfamilienhäusern sind inzwischen 35 Prozent angeschlossen. Das zeigt eine Marktanalyse des Branchenverbands ANGA aus 2025.

 

In dieser Woche hat das Bundeskabinett eine Novelle des Telekommunikationsgesetzes verabschiedet, die den Ausbau des Glasfasernetzes beschleunigen soll. Es soll auch die Situation in Mehrfamilienhäusern verbessern. Warum ist der Ausbau gerade da so schwierig? Und wie lässt es sich ändern?

Jeder zweite Haushalt einen Zugang zum Glasfasernetz – theoretisch

Laut einer Statistik, die das Bundesdigitalministerium kürzlich veröffentlichte, hat inzwischen jeder zweite Haushalt einen Zugang zum Glasfasernetz. Doch das ist weniger, als man glauben könnte. Denn Wohnungen in Mehrfamilienhäusern gelten offiziell als angeschlossen, wenn es einen Glasfaser-Zugang im Gebäude gibt – also im Keller. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass auch die einzelnen Wohnungen versorgt sind.

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Wie gut der Ausbau vorangeht, hängt wesentlich von den Betreibern der Netze ab – auch wenn ihnen durch die Bundesnetzagentur Vorgaben gemacht werden. Doch für sie lohnt sich der Ausbau in einem Mehrfamilienhaus vor allem dann, wenn sie alle Haushalte auf einmal anschließen können. Wie kompliziert es sonst sein kann, weiß Benedikt Kind, Leiter für Recht und Regulierungsgrundsätze vom Branchenverband Breko. „Stellen Sie sich vor: Erst mal will der Kunde im zweiten Stock links den Anschluss haben, einen Monat später kommt der Betreiber wieder, weil noch einer im vierten Stock will“, sagt er. „Und nach einem halben Jahr dann noch mal jemand im zweiten Stock rechts.“ Dafür rücke jedes Mal ein Bautrupp aus. Für Netzbetreiber sei das sehr unwirtschaftlich.

Glasfaser bis in jede Wohnung zu verlegen, ist oft aufwendig

Das weiß auch Daniel Grummich. Er arbeitet bei cec Ingenieure, einem Unternehmen, das Gemeinden beim Glasfaserausbau berät. Die Kabel, die dabei verlegt werden, reichen in der Regel nur bis in den Keller. Grummich hat durch seine früheren Tätigkeiten auch Erfahrungen damit, Kabel in einzelne Wohnungen zu verlegen. Die größte Herausforderung dabei liege oft in der Koordination. „Die Zuständigkeiten für den Kellerzugang variieren stark zwischen Eigentümern, Hausmeistern und Hausverwaltungen.“ Glasfaser bis in jede Wohnung zu verlegen, sei sehr aufwendig. Oft gebe es in den Häusern keine Leerrohre, durch die man die Kabel verlegen kann. Für einen Kunden im vierten Stock müsse entsprechend viermal durch zentimeterdicke Betondecken gebohrt werden.

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Um alle Wohnungen auf einmal anzuschließen, sind die Netzbetreiber auf die Eigentümer angewiesen. „In den meisten Fällen stimmen die Eigentümer dem Vollausbau zu“, sagt Benedikt Kind. „Aber es gibt eine signifikante Zahl von Fällen, in denen es nicht funktioniert.“ Etwa, weil der Eigentümer kein Interesse an dem Ausbau hat. Das bisherige Telekommunikationsgesetz sieht zwar schon vor, dass die Betreiber auch ohne Zustimmung ihre Kabel verlegen dürfen – aber nur bis in den Keller, nicht in die einzelnen Wohnungen. Deshalb sind inzwischen zwar viele Gebäude versorgt, aber deutlich weniger Haushalte. Das soll sich mit der Novelle ändern: Künftig soll der Vollausbau ebenfalls ohne Zustimmung möglich werden.

Wie sinnvoll ist die Novelle?

Die Branchenverbände schauen mit gemischten Gefühlen auf den Entwurf. Benedikt Kind hält die Novelle grundsätzlich für sinnvoll. „Wir finden aber, dass es das Vollausbaurecht nur für Anbieter geben sollte, die im jeweiligen Haus mindestens einen Kunden haben. Wir befürchten, dass es sonst Unternehmen geben wird, die Glasfaserkabel im Gebäude verlegen, ohne sie selbst zu nutzen. Deren Geschäftsmodell ist es dann, andere Anbieter dafür zahlen zu lassen, wenn sie diese Leitungen nutzen wollen.“

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