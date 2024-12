Das Tragen einer Jeans führt zum vorzeitigen Aus für Magnus Carlsen bei der Schnellschach-WM.

dpa 28.12.2024 - 09:08 Uhr

New York - Titelverteidiger Magnus Carlsen hat bei der Schnellschach-WM in New York für einen Eklat gesorgt. Nach einer Bestrafung wegen Verstoßes gegen die Kleiderordnung durch den Weltverband FIDE hat der 34 Jahre alte Norweger seinen sofortigen Rückzug vom Turnier erklärt. Er werde nicht mehr weiterspielen und dorthin reisen, "wo das Wetter ein bisschen besser ist als hier", sagte Carlsen.