Schnipo, Schnaps und Spiele: Das sind Stuttgarts gemütlichste Kneipen

Kneipen sind die gemeinsamen Wohnzimmer der Nachbarschaft und Stadtgesellschaft. Hier kommen unterschiedliche Alters- und Gesellschaftsgruppen bei Currywurst und Bier zusammen. Schnacken, zanken, lachen: Vor dem Zapf sind alle gleich, und Recht hat am Ende immer der Wirt.

Ackermanns, Stuttgart-West Das Ackermanns gehört zu Stuttgart-West wie die Schaumkrone aufs Pils. Seit 29 Jahren wird in der gemütlichen Kneipe mit Herz für Whiskey und besondere Biere zusammengesessen, gelacht und gefachsimpelt bis zur letzten Runde. Damit die Umdrehungen einem nicht zu Kopf steigen, finden sich auf der kleinen, aber feinen Speisekarte ein paar Klassiker wie Schnitzel mit Bratkartoffeln, Currywurst in verschiedenen Schärfegraden und Wurstsalat zu fairen Preisen.

Ackermanns, Bebelstr. 20, Stuttgart-West, Di-Do 17-1, Fr+Sa 17-2 Uhr, www.ackermanns.de

Alte Schule, Stuttgart-Ost

Für diese Kneipe lohnt sich auch eine Busfahrt in den Stuttgarter Osten, vor allem für den legendären Kartoffelsalat. Die schottisch-schwäbische Verbundenheit findet sich hier nicht nur im urigen Scottish-Pub-Ambiente wieder, sondern auch in der beachtlichen Auswahl an Whiskys und der Liebe zum Ballsport. Wenn der VfB spielt, herrscht hier Ausnahmezustand.

Sobald der erste Sonnenschein zu sehen ist, kann man auch Platz nehmen auf der charming Terrasse.

Alte Schule, Gablenberger Hauptstr. 128, Stuttgart-Ost, Mo-Do 16-1, Fr 13-1, Sa+So 10-1 Uhr, www.alte-schule-pub.de

Bernstein, Stuttgart-Mitte

Das Bernstein ist Stuttgarts einzige Spiele-Kneipe. Mindestens 100 oder gar mehr Gesellschaftsspiele von bekannt (Kniffel) bis nischig (Kakerlaken-Poker) können hier gemeinsam am Tisch gezockt werden. Wem das nicht liegt, dem steht auch noch ein Tischkicker zur Verfügung. Jeden Sonntag ist Schnitzeltag.

Bernstein, Pfarrstr. 7, Stuttgart-Mitte, Di-Do 16-2, Fr+Sa16-3 Uhr, www.bernstein-stuttgart.de

Biddy Early’s Irish Pub, Stuttgart-Mitte

Im zentral gelegenen Irish Pub feiert man die Feste, wie sie fallen: Silvester, St. Patrick’s Day (17. März) oder einfach Rugby-Season – Pale Ale muss in Massen fließen, so will es das ungeschriebene Irish-Pub-Gesetz. Als Sättigungsbeilage werden sechs Sorten Toasties serviert. Zu den regelmäßigen Karaoke-Partys am Mittwoch finden auch Live-Musik-Abende und Open-Mic-Sessions statt.

Biddy Early’s Irish Pub, Marienstr. 28, Stuttgart-Mitte, Mo+Di 18-0, Mi+Do 18-1, Fr 18-2, Sa 14-2, So 14-23:30 Uhr, www.biddyearlys.com

Bonnie & Clyde, Stuttgart-Ost

Seit 1997 lautet hier das Motto „Food and Drinks and Rock’n’Roll“. Die Burger in dieser überaus gemütlichen Eckkneipe sind legendär, manch einer schwört gar darauf, es seien die besten der Stadt. Unstreitbar ist jedenfalls, dass die Kulinarik hier genauso wichtig ist wie das Flüssige im Glas, ganz gleich, ob Suppe, Salat, Burger oder Dessert.

Bonnie & Clyde, Heinrich-Baumann-Str. 24, Stuttgart-Ost, Di-So 18-0 Uhr, www.instagram.com/bonnieclydestuttgart

Fischlabor, Stuttgart-West

Das kleine charmante Kneipchen mit ebenso kleinem und charmantem Hinterhof wird seit 2019 von Wirtin Sonja Noppinger betrieben. Von seinen Fans auch liebevoll „Fischi“ genannt, serviert man hier eine bunt gemischte Küche von Burgern über Currywurst bis hin zu Linsen mit Spätzle. Zu den Haus-Kurzen gehören natürlich „Hechtsuppe“ und „Mexikaner“.

Fischlabor, Ludwigstr. 36, Stuttgart-West, Mo-Do 16-1, Fr+Sa 16-3, So 16-23 Uhr, www.fischlabor-stuttgart.de

Galao, Stuttgart-Süd

Das Galao am Marienplatz hat sich seit seiner Eröffnung 2009 zu einer Institution im Stuttgarter Süden gemausert. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Jeden Dienstag und Mittwoch gibt’s Live-Musik von vielversprechenden jungen Musikmachenden aus dem Bereich Indie und Electronica. Im Indie-Boho-Chic innen und außen fühlt man sich direkt wohl, die hausgemachten Salate und Sandwiches gehen immer und Galao-Macher Reiner Bocka organisiert jedes Jahr aufs Neue das Marienplatzfest. Samstags und sonntags gibt’s übrigens von 11 bis 15 Uhr Frühstück.

Galao, Tübinger Str. 90, Stuttgart-Süd, Mo-Do+So 11-1, Fr+Sa 11-3 Uhr, www.galao-stuttgart.de

Philipp Hettler (li.) und Valentin Hillengass (re.) mit ihrer Hotzenplotz-Betriebsleitung Nina Zinsmeister. Foto: Lichtgut/Julian Rettig/Julian Rettig

Hotzenplotz, Stuttgart-West

Die rustikale Kneipe in Stuttgart-West wurde nach mehr als 30 Jahren Betrieb 2024 an das neue Betreiber-Duo Hillengass und Hettler abgegeben, das in den vergangenen Jahren vor allem mit dem Punschwald auf dem ehemaligen W&W-Areal in Erscheinung getreten ist. Unter der Betriebsleitung von Nina Zinsmeister läuft im Hotzenplotz aber weitestgehend alles wie bisher weiter: Fußballspiele, schwäbische Küche, regionale Biere.

Hotzenplotz, Silberburgstr. 88, Stuttgart-West, Mo-Mi 11-14:30+17-23, Do 11-14:30+17-0, Fr 11-14:30+17-1, Sa 15-1, So 12-23 Uhr, www.zumhotzenplotz.de

Kap Tormentoso, Stuttgart-Mitte

Punk’s not dead: Das Kap ist Zeit seines Bestehens eine der wichtigsten Bühnen für renitente Gitarrenmusik-Bands. Und obendrauf wird auch noch ordentlich gekocht (auch für Veggies). Wer beim beliebten Pub-Quiz mitmachen möchte, meldet sich am besten früh an per E-Mail – die Plätze sind schneller belegt als man „Hier!“ schreien kann. Der nächste Quizabend findet am 23. Februar statt.

Kap Tormentoso, Hirschstr. 27, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 15-2, Fr+Sa 11:30-5, So 15-1 Uhr, www.instagram.com/kap_tormentoso

Mit Kraftpaule-Inhaber Thorsten Schwämmle kann man stundenlang über Craft-Beer fachsimpeln. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone/Ferdinando Iannone

Kraftpaule, Stuttgart-Ost

Das Kraftpaule und sein Gründer Thorsten Schwämmle stehen seit zehn Jahren für Craft-Beer-Expertise in der Landeshauptstadt. Und für schwäbisch-mexikanische Verständigung: Ob auf der Speisekarte seiner Craft-Beer-Kneipe am Stöckach, bei seinem Craft-Beer-Festival oder dem Dia de los Muertos – die Heimat von Tequila und Tacos wird authentisch mitgedacht. Dafür sorgt seine langjährige Partnerin Karla Gallardo. Wer zum Craft-Beer lieber zünftig vespert, ist hier aber auch bestens aufgehoben. Gefeiert wird das Zehnjährige übrigens am 21. März von 14 Uhr an.

Kraftpaule, Neckarstr. 132, Stuttgart-Ost, Mo-Do 17-23, Fr+Sa 16-0:30 Uhr, www.kraftpaule.de

Das Lehen, Stuttgart-Süd

Wer in dieser sympathischen Eckkneipe, in der man Hinz und Kunz trifft, essen möchte, hat entweder Glück oder früh genug reserviert. Der hausgemachte 1-A-Kartoffelsalat, Schnitzel und Maultaschen haben sich nämlich schon in die Herzen unzähliger Stuttgarter Bewohner geschmeckt. Im Original-Ambiente von 1904 – so lange wird schon in der Lehenstraße 13 ausgeschenkt – findet außerdem einmal im Monat ein Schallplattenabend mit Andreas Vogel statt, der nächste am 4. März.

Das Lehen, Lehenstr. 13, Stuttgart-Süd, Mo-Do 17-0, Fr+Sa 17-1, So 16-23 Uhr, www.classiclehen-stuttgart.de

Fragt man Maulwurf-Mitpächterin und Bier-Sommelière Barbara Schreiber nach ihrem persönlichen Lieblingsbier, würde sie immer ein dunkles wählen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig/Julian Rettig

Maulwurf, Stuttgart-Vaihingen

Der Maulwurf ist eine Vaihinger Institution und versorgt den Bezirk schon seit 1983 mit Bier, Wein und Wurstsalat. Barbara Schreiber, die den Laden gemeinsam mit Andreas Göz betreibt, ist dabei eine wahre Expertin vom Fass: Die gelernte Bier-Sommelière hilft gerne jedem, der sich unsicher ist, welches der vielen Hopfengetränke im Haus er heute konsumieren soll. Außerdem ist die VfB-Kneipe Anlaufstelle für alle Fußballfans im Umkreis.

Maulwurf, Möhringer Landstr. 9, Stuttgart-Vaihingen, Mo-Do 17-1, Fr 17-2, Sa 19-2, So 19-0 Uhr, www.instagram.com/maulwurfkneipeundbar

Ritterstüble, Stuttgart-Süd

Von Kennern auch einfach als „Ritter“ abgekürzt, ist die vereinsgeführte Nachbarschaftskneipe ein Treffpunkt für Jung und Alt. Mit Musik- und Kultur-Events – mal soulig, mal krawallig – und dem Koch-Donnerstag, an dem abwechselnd ein Vereinsmitglied etwas Feines auf den Tisch bringt, belebt die Kneipe Heslach und ist ein Aushängeschild für die Fruchtbarkeit des Community-Gedankens.

Ritterstüble, Ritterstr. 7, Stuttgart-Süd, Mo-Do 18:30-1, Fr 19:30-3, So 19:30-23 Uhr, www.ritterstueble.de

Schlampazius, Stuttgart-Ost

Seit 1972 gibt es schon das Schlampazius. Seit 2018, nachdem sich der langjährige Wirt Ramon Amar Minon in den Ruhestand verabschiedet hatte und das Gebäude kernsaniert wurde, besteht es in seiner neuen modernen Form. Zum frischgezapften Bier gibt’s Linsen und Spätzle, Gulasch und Soljanka, regelmäßig spielen Bands Live-Konzerte und ein Kneipen-Quiz, Darts-Turnier und Wintermarkt gibt es auch. Über die Grenzen von Stuttgart-Ost bekannt sind die eingelegten Essiggurken, die es nicht nur einzeln an der Bar, sondern im Glas auch am hauseigenen Automaten zu erstehen gibt. Im Biergarten, der Laboratorium und Schlampazius verbindet, lässt es sich im Sommer schön sitzen.

Schlampazius, Wagenburgstr. 147, Stuttgart-Ost, Di-Do 17-1, Fr+Sa 17-2 Uhr (Biergarten bis 24 Uhr), www.schlampazius.de

Schlesinger, Stuttgart-Mitte

Dass das Schlesinger nach 30 Jahren nun seine Türen schließen wird, hat ganz Stuttgart betroffen gemacht, immerhin hat jeder schon mal in der bierversierten Punkkneipe eine Halbe getrunken. Bis voraussichtlich Juni oder Juli ist die Kult-Kneipe von Martin „Nolde“ Arnold und Heribert „Heri“ Meiers noch geöffnet, danach übernehmen neue Betreiber das Lokal.

Schlesinger, Schlossstr. 28, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 17-1, Fr 17-2, Sa 18-2 Uhr, www.schlesinger-int.de

Sutsche, Stuttgart-West

Das Sutsche, von dem niemand weiß, ob es der, die oder das heißt, und dessen Name aus dem Norddeutschen kommt und soviel wie „entspannt“ bedeutet, steht seit nunmehr 20 Jahren für nonchalante Geselligkeit unweit des Berliner Platzes. Es gibt Tischkicker, Raucherbereich, Terrasse, Mittagstisch, Kneipen-Quiz und Flammkuchen, Currywurst, Salate, Käsespätzle und mehr. Also alles, was das Kneipen-Herz begehrt. Fürs Sutsche gilt, was früher fürs Schocken galt: Hier kann man immer und mit allen hin.

Sutsche, Breitscheidstr. 38, Stuttgart-West, Mo 17-1, Di-Sa 11-1, So 15-22 Uhr, www.sutsche-stuttgart.de

Im Treber & Trester kann man für ein Bier oder ein ganzes Menü einkehren. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Treber & Trester, Stuttgart-Feuerbach

Im Treber und Trester ist fast alles selbstgemacht: Von den Gerichten übers Bier, den Wein und Schnaps bis hin zum Sauerkraut. In dieser gemütlichen Kneipe mit hohem kulinarischen Anspruch verwirklichen sich die beiden Brüder Julius und Max Göttl. Was auf die wöchentlich wechselnde Karte kommt, entscheidet Küchenchef Julius, der auch schon unter Patrick Giboin im Le Fässle den Kochlöffel geschwungen hat.

Treber & Trester, Hohewartstr. 28, Stuttgart-Feuerbach, Di-Sa 18-22 Uhr, www.treberundtrester.de

Troll, Stuttgart-West

Die Kneipe mit überwiegend studentischem Publikum wurde vor allem durch ihre Erdnussschlachten stadtbekannt. Die finden immer noch jeden Samstagabend um Mitternacht statt. An anderen Tagen gibt es in der rustikalen Kneipe in Stuttgart-West verschiedene Angebote, die junge Menschen ansprechen: Ob Aperol Spritz am Montag für einen Fünfer schlürfen oder mittwochs drei Meter Bier zum Preis von zwei Metern trinken. Kulinarisch liegt der Fokus auf Burgern. Jeden Donnerstag ist übrigens Quiz-Night.

Wirtshaus Troll, Hasenbergstr. 37B, Stuttgart-West, Mo-Do+So 16-1, Fr+Sa 16-2 Uhr, www.wirtshaus-troll.de

Die Trude ist für ihre Tacos bekannt. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone/Lichtgut/Ferdinando Iannone

Trude, Stuttgart-Mitte

In den großzügigen Räumen des ehemaligen spanischen Tanzlokals Cortijo finden regelmäßig Konzerte und Events wie Bingo-Abende und die beliebte Charity-Auktion „Globola“ statt. Zum frischgezapften Bier empfehlen sich die hausgemachten Tacos, die in sieben unterschiedlichen Variationen, vier davon Veggie, nebst anderen Mexiko-inspirierten Klassikern erhältlich sind. Seit Kurzem wird auch ein Mittagstisch angeboten, bei dem es mexikanische Spezialitäten gibt, die in Stuttgart nicht so oft serviert werden, etwa Sopa de Lima oder Taquitos.

Trude, Töpferstr./Ecke Nadlerstr., Stuttgart-Mitte, Mo+Di 11:30-15+17-1, Mi+Do 11:30-15+17-2, Fr 11:30-15+17-3, Sa 17-3, So 17-1 Uhr, www.trude24.de