Schnipo, Schnaps und Spiele Das sind Stuttgarts gemütlichste Kneipen
Von Craft-Beer bis Kartoffelsalat: Wer einen gemütlichen Abend in Stuttgart verbringen will, der findet hier die besten Kneipen der Stadt.
Kneipen sind die gemeinsamen Wohnzimmer der Nachbarschaft und Stadtgesellschaft. Hier kommen unterschiedliche Alters- und Gesellschaftsgruppen bei Currywurst und Bier zusammen. Schnacken, zanken, lachen: Vor dem Zapf sind alle gleich, und Recht hat am Ende immer der Wirt.