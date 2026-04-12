Nach dem Oberleitungsschaden im Landkreis Wittenberg müssen Bahnreisende weiter mit Verspätungen rechnen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen sechsstelligen Betrag.

red/dpa 12.04.2026 - 12:14 Uhr

Bei der gerissenen Oberleitung auf der Bahnstrecke Berlin-München ist ein hoher Schaden entstanden. „Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen sechsstelligen Bereich“, teilte die Polizei mit. Fahrgäste müssen sich am Sonntag nach Angaben der Bahn weiterhin auf eine längere Reisezeit einstellen.