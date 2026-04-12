Hunderte Fahrgäste sitzen am Samstag in einem ICE fest, weil eine Oberleitung gerissen ist. Die Auswirkungen sind auch am Sonntag noch zu spüren.

red/dpa 12.04.2026 - 08:14 Uhr

Nach der gerissenen Oberleitung auf der wichtigen Bahnstrecke Berlin-München müssen sich Fahrgäste am Sonntag weiterhin auf eine längere Reisezeit einstellen. Die Reparaturarbeiten dauern an, wie eine Bahnsprecherin am Morgen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Ob die Strecke noch am Sonntag wieder komplett freigegeben wird oder erst am Montag, stehe noch nicht fest.