Erst Manuel Neuer, dann Jonas Urbig und nun Rückkehrer Sven Ulreich: Der FC Bayern wird auf der Torhüterposition vom Verletzungspech verfolgt.
15.03.2026 - 14:56 Uhr
Die Torwart-Sorgen beim FC Bayern werden immer größer. Nach Manuel Neuer und Jonas Urbig müssen die Münchner nun auch länger auf Sven Ulreich verzichten. Der 37 Jahre alte Schlussmann verletzte sich bei seinem Comeback im Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen (1:1). Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, hat sich Ulreich einen Muskelbündelriss in den Adduktoren rechts zugezogen.