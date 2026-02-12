Schock für Privatversicherte Massive Beitragssprünge – was Betroffene in Stuttgart tun können
Beitragserhöhungen von mehreren hundert Euro im Monat setzen Privatversicherte unter Druck. Auch in Baden-Württemberg häufen sich Hilferufe.
Beitragserhöhungen in der privaten Krankenversicherung (PKV) bringen viele Versicherte derzeit an ihre finanziellen Grenzen. Zweistellige Steigerungen sind keine Seltenheit, in einzelnen Fällen steigt der Monatsbeitrag um mehrere hundert Euro. Bundesweit betrifft das Millionen Menschen: Rund 8,7 Millionen Versicherte haben hierzulande eine private Krankenvollversicherung.