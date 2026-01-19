Schock in Affalterbach: Alles morsch – den Theaterfreunden bricht der Boden unter den Füßen weg

Alfred Leiensetter, der erste Vorstand der Theaterfreunde Affalterbach, ist „nervlich am Ende“, wie er sagt. Dabei ist er ein zupackender Typ, der sich so leicht nicht aus der Ruhe bringen lässt. Der Grund für die Verzweiflung: Keiner weiß derzeit, ob und wie wie es mit der Dorfbühne im Ortsteil Wolfsölden weitergeht. Und die ist nun einmal seit rund 40 Jahren die Stamm-Spielstätte des Laientheatervereins, der das über hundert Jahre alte Gebäude, das der Gemeinde Affalterbach gehört und einst als Dorfturnhalle für Wolfsölden erbaut wurde, in Schuss hält. In der jeweiligen Spielsaison von Januar bis März oder April habe man bis zu 2000 Menschen aus der ganzen Region vergnügliche Abende bereitet, sagt Leiensetter. Doch damit könnte nun Schluss sein. „Wenn ich daran denke, könnte ich heulen.“