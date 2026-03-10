Albtraum für Eltern in Dänemark: Ein Baby wird im Kinderwagen aus einem Innenhof entführt. 90 Minuten später findet die Polizei das Mädchen in einem Hotelzimmer.
Hadersleben - Ein schlafendes Baby ist in Dänemark in seinem Kinderwagen entführt worden. Später wurde das sieben Monate alte Mädchen in einem Hotelzimmer wiedergefunden, in dem sich auch ein 37-jähriger Mann aufhielt, wie die Polizei mitteilte. Das Kind soll im Krankenhaus untersucht werden, wie dessen Vater Medien sagte. Der Verdächtige sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.