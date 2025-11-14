Tausende Hassnachrichten nach Niederlagen, Drohungen gegen sie und die Familie – Tennisspielerin Eva Lys will trotzdem auf Social Media bleiben. Wie sie damit umgeht und was sie verändern will.
14.11.2025 - 12:04 Uhr
Berlin - Nach der Veröffentlichung von Hassnachrichten gegen sie hat Deutschlands derzeit beste Tennisspielerin Eva Lys nun auch von belastenden Erfahrungen mit Stalkern berichtet. "Ich hatte zuletzt auch mit Stalkern zu tun, die sich die Adressen von Trainingsplätzen, Hotels und sogar die Zimmernummern besorgt hatten", sagte Lys in einem Interview der "Zeit". "Die waren offenbar besessen von mir. Das hat jegliche Grenze überschnitten."