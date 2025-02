Am Telefon gibt sich ein Betrüger als Anwalt ihrer Tochter aus, fordert eine Kaution – und erbeutet so einen fünfstelligen Bargeldbetrag von einer Seniorin aus Leonberg.

Eine Seniorin aus Leonberg-Gebersheim ist am Dienstag Opfer eines Betrügers geworden. Der Unbekannte meldete sich zunächst telefonisch bei der Dame und gab sich als Rechtsbeistand ihrer Tochter aus. Glaubhaft konnte er ihr versichern, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht habe, bei dem eine junge Frau ums Leben gekommen sei. Zur Freilassung der Tochter müsse nun eine Kaution hinterlegt werden.

Noch am selben Tag, gegen 15.30 Uhr, übergab die Seniorin in der Heimerdinger Straße in Gebersheim Bargeld an einen unbekannten Abholer – wie mit dem Betrüger am Telefon vereinbart. Die Summe lag laut Polizei im fünfstelligen Bereich. Bei dem Unbekannten handelte es sich wohl um einen auffällig kleinen, etwa 50 Jahre alten Mann mit dunklem Teint, braunen Haaren und einer dunklen Jacke.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 08 00 / 1 10 02 25 oder per E-Mail unter: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.