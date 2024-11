Eine 83-Jährige wird in Winnenden von Trickbetrügern dazu gebracht, Gold mit einem Wert im sechsstelligen Eurobereich an eine angebliche Gerichtsmitarbeiterin zu übergeben.

Frank Rodenhausen 07.11.2024 - 17:30 Uhr

Eine 83-jährige Frau aus Winnenden hat am frühen Mittwochnachmittag einen Anruf erhalten, der sie in große Sorge versetzte. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, gab die Anruferin glaubhaft vor, die Schwiegertochter der Seniorin zu sein, und behauptete, ihr Sohn sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden und befinde sich deshalb nun in Polizeigewahrsam.