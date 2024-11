Frau übergibt ihren Schmuck an Betrüger

Schockanruf-Masche in Ditzingen-Hirschlanden

Eine Seniorin ist in Hirschlanden Opfer von Betrügern geworden. Am Telefon behaupteten Unbekannte, ihre Tochter habe einen Unfall verursacht. Daraufhin nimmt das Unheil seinen Lauf.

Marius Venturini 15.11.2024 - 15:00 Uhr

Eine Seniorin aus Hirschlanden ist am Donnerstag Opfer der dreisten Schockanruf-Betrugsmasche geworden. Noch unbekannte Täter riefen die Geschädigte gegen 16.30 Uhr an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie machten der Seniorin glaubhaft, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe. Hierbei soll ein Kind ums Leben gekommen sein, die Mutter liege schwer verletzt im Krankenhaus. Um eine Haftstrafe der Tochter zu verhindern, solle die Seniorin sämtlichen Goldschmuck zusammentragen und an eine Kontaktperson übergeben.