Kriminelle geben sich als Polizisten, Ärzte oder Bankmitarbeiter aus und bringen auch im Kreis Böblingen Menschen um ihr Erspartes. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche.

Betrüger haben in den Kreisen Böblingen und Ludwigsburg zwischen dem 15. Juni und dem 23. Juni mit Schockanrufen einen Gesamtschaden von rund 280.000 Euro verursacht. Bisher gab es sieben Anzeigen. Wie die Polizei berichtet, gaben die Täter sich am Telefon als Polizisten aus und behaupteten, Angehörige der Angerufenen hätten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine angebliche Untersuchungshaft zu verhindern, forderten sie Bargeld, Goldmünzen oder Schmuck in fünfstelliger Höhe.

In anderen Fällen täuschten die Kriminellen vor, Bankmitarbeiter zu sein, und sprachen von verdächtigen Abbuchungen oder Hackerangriffen. Sie verschafften sich Zugang zum Online-Banking der Opfer und tätigten Überweisungen. Zudem traten Betrüger als Ärzte auf und verlangten Geld für angeblich dringend benötigte Medikamente eines Angehörigen.

Das auch für den Landkreis Böblingen zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg berichtet neben Fällen in Schwieberdingen, Korntal-Münchingen und Freiberg am Neckar auch von angezeigten Betrugsdelikten in Weissach, Rutesheim, Weil im Schönbuch und Schönaich. In den Böblinger Kreisgemeinden gaben sich die Betrüger nach Polizeiangaben als Bankmitarbeiter aus und ließen sich EC-Karten mitsamt PIN-Nummern aushändigen. Anschließend hoben sie Bargeld von den Konten ab.

Polizei geht von hoher Dunkelziffer aus

Die Polizei geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Anrufversuche deutlich höher liegt. „Viele Angerufene durchschauen die von den Betrügern genutzten Maschen sehr schnell und beenden das Gespräch“, heißt es in einer Pressemeldung des Präsidiums.

Die Ermittler raten, am Telefon keine persönlichen oder finanziellen Informationen preiszugeben. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft holen Geld oder Wertsachen ab. Bei verdächtigen Anrufen solle man das Gespräch beenden und über die Notrufnummer 110 Kontakt zur Polizei aufnehmen. Zudem empfiehlt die Polizei, sich nicht unter Druck setzen zu lassen und ältere Familienmitglieder über die Betrugsmaschen aufzuklären. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07141 / 18 90 entgegen.