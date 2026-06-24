Kriminelle geben sich als Polizisten, Ärzte oder Bankmitarbeiter aus und bringen auch im Kreis Böblingen Menschen um ihr Erspartes. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche.
24.06.2026 - 17:05 Uhr
Betrüger haben in den Kreisen Böblingen und Ludwigsburg zwischen dem 15. Juni und dem 23. Juni mit Schockanrufen einen Gesamtschaden von rund 280.000 Euro verursacht. Bisher gab es sieben Anzeigen. Wie die Polizei berichtet, gaben die Täter sich am Telefon als Polizisten aus und behaupteten, Angehörige der Angerufenen hätten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine angebliche Untersuchungshaft zu verhindern, forderten sie Bargeld, Goldmünzen oder Schmuck in fünfstelliger Höhe.