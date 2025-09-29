Dass ein Flieger überbucht ist, kommt vor. In Stuttgart ist aber ein Hotelzimmer überbucht gewesen: Leidtragender war der badische Comedian Cossu. Und das war ziemlich peinlich.
Stell dir vor, du liegst schlafend im Hotelbett – und plötzlich stehen zwei Fremde im Zimmer. Genau dies ist dem Freiburger Rapper und Comedian Cossu alias Lukas Staier an diesem Wochenende in einem Hotel in seiner ehemaligen Heimatstadt Stuttgart passiert. In einem Kurzfilm auf der Plattform Instagram berichtet der für seine badische Mundart bekannte Tiktoker, der eine Zeit lang als Lehrer an einer Stuttgarter Grundschule gearbeitet hat, nur wenige Minuten später noch sichtlich mitgenommen von dem Erlebnis: „In der Sekunde gehen dir tausend Gedanken durch den Kopf: Sind das Einbrecher? Was ist da falsch gelaufen?“