Dass ein Flieger überbucht ist, kommt vor. In Stuttgart ist aber ein Hotelzimmer überbucht gewesen: Leidtragender war der badische Comedian Cossu. Und das war ziemlich peinlich.

Stell dir vor, du liegst schlafend im Hotelbett – und plötzlich stehen zwei Fremde im Zimmer. Genau dies ist dem Freiburger Rapper und Comedian Cossu alias Lukas Staier an diesem Wochenende in einem Hotel in seiner ehemaligen Heimatstadt Stuttgart passiert. In einem Kurzfilm auf der Plattform Instagram berichtet der für seine badische Mundart bekannte Tiktoker, der eine Zeit lang als Lehrer an einer Stuttgarter Grundschule gearbeitet hat, nur wenige Minuten später noch sichtlich mitgenommen von dem Erlebnis: „In der Sekunde gehen dir tausend Gedanken durch den Kopf: Sind das Einbrecher? Was ist da falsch gelaufen?“

Deshalb ist es besonders peinlich

An diesem Abend sei er noch in der Stadt gewesen, um etwas zu essen. Dann habe er sich ins Bett gelegt. Gegen 22 Uhr weckte ihn dann plötzlich das Geräusch des Elektrotürschlosses und ein Paar betritt das Zimmer. Es folgte eine filmreife Szene, so Cossu: „Die stehen in der Tür und schauen mich an; ich komme vom Bett vor und schaue sie an.“ Der Augenblick war auch deshalb besonders peinlich, weil Cossu nackt zu schlafen pflegt.

Die beiden Eindringlinge erwiesen sich dann als harmlos und ähnlich verdattert wie Cossu. Offenbar hatten sie schon vorher vergeblich versucht, mit ihrer elektronischen Schlüsselkarte in ihr vermeintliches Zimmer zu kommen. Daraufhin hätten sie sich an der Rezeption eine neue Karte geholt. Wie es passieren konnte, dass das Zimmer offenbar doppelt vergeben wurde, ließ sich laut Cossu nicht klären. Es täte ihnen leid, technisch sei das eigentlich gar nicht möglich, habe es geheißen.

Gibt es wenigstens einen Preisnachlass?

Ein darüber hinaus gehendes Entgegenkommen – ein Preisnachlass oder ein Extrafrühstück – habe es dann nicht gegeben. Dennoch gab sich Cossu am Tag danach schon wieder badisch-großzügig. Den Namen des Hotels behielt er auf Anfrage unserer Redaktion für sich. „Fehler passieren“, ließ er lediglich ausrichten. Inzwischen sei schon wieder „ordentlich Gras über die Sache gewachsen“.