Wie aus einem alten Mietshaus in Stuttgart schicke Gründerzeitwohnungen und Maisonette-Apartments mit toller Aussicht entstehen. Zu Besuch im Heusteigviertel.

Nicole Golombek 30.03.2025 - 07:00 Uhr

Wenn die Architekten Georg Friedrich Bihl und Alfred Woltz an einem schönen Sonntagmorgen durch Stuttgart spazierten, konnten sie an vielen Orten zufrieden auf ihr prominentes Werk blicken – vom Vergnügungspalast Friedrichsbau mitten in der Stadt über das Lindenmuseum bis zum Versicherungsgebäude, in dem heute die Allianz Versicherung logiert und dem Marienhospital im Stuttgarter Süden. Von den zahlreichen Villen und Mietshäusern in der um die Jahrhundertwende rasant wachsenden Stadt zu schweigen.