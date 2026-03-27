Schönaich: Feuerwehr hat neue Führungsspitze

Die Schönaicher Feuerwehr hat mit Tobias Amberg als Kommandant, Tobias Kiel als erster Stellvertreter und Filippo Torre als zweiter Stellvertreter eine neue Führungsspitze. Fabian Kiel gibt das Amt des Kommandanten nach fünf Jahren ab.

Ein letztes Mal berichtete Fabian Kiel am Dienstagabend im Gemeinderat über das vergangene Jahr der Feuerwehr, in dem die Ehrenamtlichen fast 9000 Stunden mit Arbeitsdiensten und Ausbildungsbetrieb verbrachten.

Insgesamt 92 Mal wurde die Feuerwehr im vergangenen Jahr alarmiert, darunter auch der aufsehenerregende Einsatz, bei dem die Feuerwehrleute im Juli eine Scheune löschten, die im Vollbrand stand. Sieben Stunden lang waren die Einsatzkräfte im Einsatz, um das Gebäude zu löschen.

„Wir als Feuerwehr sind uns der angespannten Haushaltslage bewusst“, sagte Fabian Kiel in der Gemeinderatssitzung. Trotzdem sprach er den Appell aus, nicht an der Ausbildung der Einsatzkräfte zu sparen. Die Anschaffung von neuen Fahrzeugen werde zwar in die Zukunft geschoben, doch auch hier sollte laut dem ehemaligen Kommandanten nicht zu lange gespart werden: „Das sind Geräte, um Menschenleben zu retten“, sagte er.