Schönaich im Kreis Böblingen Feuerwehr mit neuer Führung – „Nicht an Ausbildung der Einsatzkräfte sparen“
Die Schönaicher Feuerwehr hat einen neuen Kommandanten. Auch die Einsatzkräfte sind von der angespannten Haushaltslage betroffen.
Die Schönaicher Feuerwehr hat einen neuen Kommandanten. Auch die Einsatzkräfte sind von der angespannten Haushaltslage betroffen.
Die Schönaicher Feuerwehr hat mit Tobias Amberg als Kommandant, Tobias Kiel als erster Stellvertreter und Filippo Torre als zweiter Stellvertreter eine neue Führungsspitze. Fabian Kiel gibt das Amt des Kommandanten nach fünf Jahren ab.