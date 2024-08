Unbekannter bricht in Penny ein – Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter ist am frühen Samstagmorgen in Schönaich in ein Lebensmittelgeschäft eingestiegen und hat diverse Verkaufsartikel entwendet. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter.

Nina Scheffel 17.08.2024 - 11:50 Uhr

Am Samstag ist in ein Geschäft in Schönaich eingebrochen worden. Die Polizei fahndet nun nach dem flüchtigen Täter.