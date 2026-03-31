Schönaich Kita Finkenweg nach Umbau: Helles Holz, viel Licht – aber auch hohe Kosten
Die Gemeinde Schönaich hat die neue Kita Finkenweg eröffnet. Bei aller Freude bleiben die stark gestiegen Baukosten ein Wermutstropfen.
Die Gemeinde Schönaich hat die neue Kita Finkenweg eröffnet. Bei aller Freude bleiben die stark gestiegen Baukosten ein Wermutstropfen.
Mit einem Tag der offenen Tür samt symbolischer Schlüsselübergabe wurde am Freitagnachmittag die neue Schönaicher Kita Finkenweg offiziell eingeweiht. Bis zu 75 Kinder können dort zukünftig betreut werden.