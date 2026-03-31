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Schönaich Kita Finkenweg nach Umbau: Helles Holz, viel Licht – aber auch hohe Kosten

, aktualisiert am 31.03.2026 - 09:35 Uhr
Schönaich: Kita Finkenweg nach Umbau: Helles Holz, viel Licht – aber auch hohe Kosten
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Helles Holz dominiert die Innenräume der neuen Kita. Foto: Stefanie Schlecht

Die Gemeinde Schönaich hat die neue Kita Finkenweg eröffnet. Bei aller Freude bleiben die stark gestiegen Baukosten ein Wermutstropfen.

Mit einem Tag der offenen Tür samt symbolischer Schlüsselübergabe wurde am Freitagnachmittag die neue Schönaicher Kita Finkenweg offiziell eingeweiht. Bis zu 75 Kinder können dort zukünftig betreut werden.

 

„Wir haben ein altes Gebäude erhalten und mit neuem Leben gefüllt“, sagte Bürgermeister Anna Walther (SPD) mit Blick auf dessen frühere Funktion als Pfarrhaus. „Das war für uns ein Herzensprojekt“, sind sich Gemeinde und Architekt Jan Kirschstein vom beauftragten Büro archiplan einig.

Bürgermeisterin Anna Walther (Mitte) weiht die neue Kindertagesstätte Finkenweg offiziell ein. ﻿ Foto: Stefanie Schlecht

Schönaich: Der Bau des neuen Kindergartens hatte bereits 2024 begonnen

2022 hatte die Gemeinde Schönaich das Gebäude von der evangelischen Kirche erworben. Gemeinderat und Verwaltung entschieden, Bestehendes weiterzuentwickeln statt neu zu bauen. So entstand in bester Lage von Juni 2024 an Schritt für Schritt eine moderne, flexible und hochwertige Kindertageseinrichtung mit insgesamt 840 Quadratmetern Nutzfläche.

Die neuen Räume sind so gestaltet, dass sie je nach Bedarf sowohl für die U3-Krippenbetreuung als auch für den Ü3-Bereich genutzt werden können. Bei der Modernisierung des aus den 1960er-Jahren stammenden Gebäudes wurden Schadstoffe entfernt, die Technik vollständig erneuert und eine nachhaltige Energieversorgung in Form einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach installiert. Hinzu kommt viel Platz für Entdeckungen im Freien mit der noch im Werden befindlichen Gartenanlage.

Kita Finkenweg in Schönaich: Kosten verdoppelt

Ganz offen sprach Anna Walther aber auch die deutlich gestiegenen Kosten an. Während ursprüngliche Schätzungen von rund 1,8 Millionen Euro ausgingen, sind daraus durch die umfangreiche Entfernung vorher nicht in Gänze bekannter Schadstoffe sowie die allgemeine Baupreissteigerung kurz vor der endgültigen Fertigstellung fast vier Millionen Euro geworden.

„Ein Neubau hätte uns deutlich mehr als vier Millionen Euro gekostet“, rückte die Schönaicher Bürgermeisterin die Dimensionen aber zurecht. Und fügte hinzu: „Jeder Euro, den wir in die Kinderbetreuung investieren, ist eine Investition in unsere gemeinsame Zukunft.“

Auch die Schönaicher Schulen profitieren vom neuen Kindergarten

Die Fertigstellung der neuen Kita Finkenweg schafft klarere Strukturen in der Schönaicher Bildungslandschaft, von denen auch die Schulen profitieren: die Realschule durch den Wegzug des Kindergartens aus den Schulräumlichkeiten in die neue Kita und die Grundschule, wo bisher die U3-Kinder untergebracht waren, durch nun bessere Bedingungen für die dortige Ganztagesbetreuung.

Großes Interesse bei der Eröffnung der neuen Kita. Foto: Stefanie Schlecht

Die 20 Krippenkinder in zwei Gruppen unter Leitung von Petra Kirner werden auch die Ersten sein, die nach den Osterferien in die neue Kita umziehen. Im September folgt Yvonne Solmaz mit 25 Jungs und Mädchen der ersten von zwei geplanten Ü3-Gruppen. „Je nach Bedarf kann dann auch eine zweite Gruppe hinzukommen“, erklärt die Ü3-Leiterin die weiteren Planungen.

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