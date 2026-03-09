Schönaich war Schlusslicht „Wir haben uns schlicht und einfach verzählt“
Schönaich war die letzte Gemeinde in Baden-Württemberg, die das Ergebnis der Landtagswahl meldete. Hier hatte die Prüfsoftware einen Fehler ausgespuckt.
Schon am Wahlabend geisterte der Name der Gemeinde Schönaich durch die Medien. Der Grund für die unfreiwillige Bekanntheit: Schönaich war die letzte Kommune in Baden-Württemberg, in der noch ausgezählt wurde.