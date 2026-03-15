 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Retrobier aus Böblingen: „Jäger Spezial“ feiert – und bekommt weiteren Ableger

Schönbuch Braumanufaktur Retrobier aus Böblingen: „Jäger Spezial“ feiert – und bekommt weiteren Ableger

, aktualisiert am 15.03.2026 - 09:49 Uhr
Schönbuch Braumanufaktur: Retrobier aus Böblingen: „Jäger Spezial“ feiert – und bekommt weiteren Ableger
1
Brauerei-Geschäftsführer Tina Gatty und Werner Dinkelaker mit der Originalflasche (li.) und einer Wiederauflage des „Jäger Spezial“ Foto: Stefanie Schlecht

Dort, wo das Böblinger Retrobier „Jäger Spezial“ einst wiederentdeckt wurde, feierte es jetzt seinen zehnten Geburtstag: Im Bärenkino. Bald soll es einen weiteren Ableger geben.

Böblingen: Jan-Philipp Schlecht (jps)

Der zehnte (Kinder-)Geburtstag fand im Böblinger Bärenkino statt. Dort feierte die Schönbuch Braumanufaktur den ersten runden Geburtstag ihres „Babys“, wie es Geschäftsführer Werner Dinkelaker liebevoll nannte. „Ich habe ja drei leibliche Kinder – und das vierte ist das Jäger Spezial.“ Tatsächlich aber ist die Biersorte sogar wohl älter als er selbst. Das vergleichsweise simple Exportbier – nur eine Hopfen- und eine Malzsorte – wurde von der Brauerei in den 1960er- und 1970er-Jahren erfolgreich abgefüllt und geriet danach in Vergessenheit. Bis vor gut zehn Jahren.

 

Damals entdeckte der Geschäftsführer des Böblinger Bärenkinos, Andreas Zienteck, eine alte Flasche Jäger Spezial bei Umbauarbeiten im Kino hinter einer Leinwand. Verdutzt über diese untergegangene Sorte, brachte er das seltene Leergut zum Brauerei-Chef Dinkelaker persönlich. Der hielt so eine Bierflasche mit dem altmodischen, orangefarbenen Etikett zum ersten Mal in Händen und musste bei seinem Vater nachfragen.

Einer der Väter des Jäger: Braumeister Gustavo Tresselt Foto: Stefanie Schlecht

Jäger Spezial als beliebtes Alltagsbier: Der Senior erinnert sich ans Rezept

Dinkelaker senior erinnerte sich tatsächlich dunkel daran, wie er einst diese vergleichsweise einfache Rezeptur braute – und daran, dass das „Jäger“ seinerzeit ein beliebtes Alltagsbier für jedermann war.

Mitten in den Jahren, als gerade Craft Beer hoch im Kurs stand mit all seinen ausgefallenen Pale-Ale- und Lager-Sorten, wagte Dinkelaker das Experiment: er erweckte das Jäger Spezial wieder zum Leben und erschuf mit dem simplen Export ein Retrobier. „Im Nachhinein muss ich Werner für seinen Mut wirklich Respekt zollen“, sagt Geschäftsführerin Tina Gatty auf der Feier. Sie ist die Nichte vom langjährigen Co-Chef Götz Habisreitinger. Denn das Jäger entpuppte sich zum Volltreffer im regionalen Biermarkt, der wie der deutsche Gesamtmarkt seit Jahren unter Druck steht.

Jäger Spezial gibt es auch in Stuttgart

Seit Einführung habe die Brauerei sage und schreibe 122 936 Hektoliter davon abgefüllt, rechnet Tina Gatty vor. „Wer sich mit diesen Dimensionen nicht so gut auskennt: Das entspricht über zwölf Millionen Litern Bier oder 1,2 Millionen Kästen. Würde man die aneinanderstellen, ergäbe das eine Strecke von Böblingen nach Berlin.“

Bis in die Szenekneipen der Bundeshauptstadt hat es das Jäger noch nicht geschafft, doch – immerhin – in die der Landeshauptstadt Stuttgart. Eigentlich gebe es unter regionalen Brauereien ja das geflügelte Wort, das Vertriebsgebiet solle nicht weiter sein, als man vom Brauerei-Schornstein aus blicken kann, sagte Werner Dinkelaker einmal. In der Böblinger Brauerei galt immer die Faustregel 30 Kilometer. Und doch wurde das Jäger in Stuttgart bald zum Szenebier in Kneipen wie dem Vaihinger Maulwurf oder dem Carambolage am Feuersee.

Unsere Empfehlung für Sie

Neues von Brauerei in Böblingen: Der Jäger schießt jetzt bleifrei

Neues von Brauerei in Böblingen Der Jäger schießt jetzt bleifrei

Die Schönbuch Braumanufaktur hat am Dienstag eine neue Biersorte auf den Markt gebracht. Das Jäger-Bier gib es jetzt auch ohne Alkohol.

Außerdem kommt das Retrobier besonders gut bei den hier lebenden US-Amerikanern an: Ein hochrangiger Colonel soll nach seiner Stationierung in der Panzerkaserne so angetan gewesen sein, dass er sich nach seinem Umzug einen der charakteristischen roten Kästen in die USA hat schicken lassen. Den Ärger mit dem Zoll bei der Einfuhr nahm er bereitwillig in Kauf.

Jäger Alkoholfrei bald in 0,5-Literflasche

Mittlerweile ist das Jäger die meistverkaufte Sorte der Brauerei, weswegen die Produktfamilie kontinuierlich Nachwuchs bekommt. Zunächst brachten die Böblinger als Neuerung zusätzlich eine 0,3-Literflasche auf den Markt. Im Februar des vergangenen Jahres präsentierten sie eine alkoholfreie Sorte, die geschmacklich kaum zu unterscheiden sein soll. Deren Etikett ist in der exakten Komplementärfarbe zum knalligen Orange gehalten: hellblau. „Wir dürfen es heute schon verraten: das kleine 0,3 Alkoholfrei bekommt bald ein großes Geschwister in Form der 0,5-Literflasche“, sagt Tina Gatty auf dem zehnten Geburtstag.

Bier aus Böblingen

Schönbuch Bräu
Die Brauerei in Böblingen ist mit mehr als 200 Jahren nicht nur das älteste Unternehmen in der Stadt, sie ist auch immer noch in Familienbesitz. Der Brauereichef Werner Dinkelaker ist sehr weitläufig verwandt mit der Stuttgarter Dinkelacker-Dynastie, die sich allerdings mit „c“ schreibt.

Produkte
Die Manufaktur stellt unter anderem das „Jäger Spezial“ her, das Pilsner „Ur-Edel“, das Lager „Horst Hell“, Naturpark Radler, Weizenbier und saisonal das Craftbeer „Lucky Experience.“

Weitere Themen

Schönbuch Braumanufaktur: Retrobier aus Böblingen: „Jäger Spezial“ feiert – und bekommt weiteren Ableger

Schönbuch Braumanufaktur Retrobier aus Böblingen: „Jäger Spezial“ feiert – und bekommt weiteren Ableger

Dort, wo das Böblinger Retrobier „Jäger Spezial“ einst wiederentdeckt wurde, feierte es jetzt seinen zehnten Geburtstag: Im Bärenkino. Bald soll es einen weiteren Ableger geben.
Von Jan-Philipp Schlecht
Auch Leonbergs OB Degode ist Fan: Witzbilder aus dem Dorf: Warum der „Höfinger Memes“-Macher anonym bleiben will

Auch Leonbergs OB Degode ist Fan Witzbilder aus dem Dorf: Warum der „Höfinger Memes“-Macher anonym bleiben will

Diese Instagram-Seite widmet sich ganz dem Heimatdorf ihres Betreibers: Auf „Höfinger Memes“ wird das Leben im Leonberger Teilort humorvoll betrachtet.
Von Marius Venturini
Schnittkurs in Gärtringen: Hobbygärtner vertiefen ihr Wissen rund um die Gartenpflege

Schnittkurs in Gärtringen Hobbygärtner vertiefen ihr Wissen rund um die Gartenpflege

Wer seinen Hausgarten liebt, aber in manchen Fragen unsicher ist, der ist richtig beim Schnittkurs des Obst- und Gartenbauverein Gärtringen am Samstag, 21. März.
Von ber
Start-ups im Kreis Böblingen: Elevator-Pitch bringt pfiffige Gründer nach oben

Start-ups im Kreis Böblingen Elevator-Pitch bringt pfiffige Gründer nach oben

Eine gute Geschäftsidee alleine reicht oft nicht. Was es braucht, ist Unterstützung. Diese winkt beim kreisweiten „start.me.up“-Wettbewerb am Donnerstag, 19. März, in Böblingen.
Von Wolfgang Berger
Künstlerviertel in Böblingen: Einst Kultmeile, heute Leerstand - „Das hätte man nicht kaputt machen dürfen“

Künstlerviertel in Böblingen Einst Kultmeile, heute Leerstand - „Das hätte man nicht kaputt machen dürfen“

Früher Ausgehmeile, heute Leerstand: Das Künstlerviertel war früher ein Aushängeschild von Böblingen. Einige Böblinger erinnern sich an alte Zeiten – mit Wehmut.
Von Anke Kumbier
Nachfolge ist geplatzt: Sindelfinger Kinderarzt schließt endgültig, und findet deutliche Worte an Stadt

Nachfolge ist geplatzt Sindelfinger Kinderarzt schließt endgültig, und findet deutliche Worte an Stadt

Zum Ende des Monats schließt Kinderarzt Helmut Gulde seine Praxis in Sindelfingen. Eine Nachfolgerin stand bereit, sprang aber ab. Hunderte Kinder brauchen nun einen neuen Arzt.
Von Martin Dudenhöffer
Absage des Fastenbrechens: Konsequent und dialogbereit: Sindelfingen beweist Entscheidung mit Weitblick

Absage des Fastenbrechens Konsequent und dialogbereit: Sindelfingen beweist Entscheidung mit Weitblick

Konsequent gegenüber Verfassungsgegnern und dialogbereit gegenüber Menschen – mit dieser Linie fährt die Stadt Sindelfingen einen ausgewogenen Weg, findet Redakteur Martin Dudenhöffer.
Von Martin Dudenhöffer
Mobilitätswende in Herrenberg: Stadt baut E-Carsharing und Ladeinfrastruktur aus

Mobilitätswende in Herrenberg Stadt baut E-Carsharing und Ladeinfrastruktur aus

Bis zum Sommer sollen in Herrenberg zwölf neue E-Carsharing Standorte entstehen. Jeder einzelne ist mit einem öffentlichen Ladepunkt versehen.
Von Wolfgang Berger
Gastro in Rutesheim: Sportgaststätte Bühl und der „Saibeck“ sind jetzt in einer Hand

Gastro in Rutesheim Sportgaststätte Bühl und der „Saibeck“ sind jetzt in einer Hand

Ellen Erhardt haucht der traditionsreichen Gaststätte mitten in Rutesheim mit schwäbischem und „gut bürgerlichem“ Essen wieder Leben ein. Dafür meistert sie einige Herausforderungen.
Von Nathalie Mainka
Artenschutz im Kreis Böblingen: Steinkrebse im Schönbuch von Artverwandten bedroht

Artenschutz im Kreis Böblingen Steinkrebse im Schönbuch von Artverwandten bedroht

Im Schönbuch ist der eingewanderte Signalkrebs eine Gefahr. Krebssperren sollen die heimische Art schützen. Waldbesuchern kommt eine besondere Verantwortung zu.
Von Wolfgang Berger
Weitere Artikel zu Böblingen Stuttgart
 
 