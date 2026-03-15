Der zehnte (Kinder-)Geburtstag fand im Böblinger Bärenkino statt. Dort feierte die Schönbuch Braumanufaktur den ersten runden Geburtstag ihres „Babys“, wie es Geschäftsführer Werner Dinkelaker liebevoll nannte. „Ich habe ja drei leibliche Kinder – und das vierte ist das Jäger Spezial.“ Tatsächlich aber ist die Biersorte sogar wohl älter als er selbst. Das vergleichsweise simple Exportbier – nur eine Hopfen- und eine Malzsorte – wurde von der Brauerei in den 1960er- und 1970er-Jahren erfolgreich abgefüllt und geriet danach in Vergessenheit. Bis vor gut zehn Jahren.