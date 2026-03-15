Im Schönbuch ist der eingewanderte Signalkrebs eine Gefahr. Krebssperren sollen die heimische Art schützen. Waldbesuchern kommt eine besondere Verantwortung zu.
15.03.2026 - 14:59 Uhr
Aus dem Schönbuch kommt eine gute und eine schlechte Nachricht: Laut einer Mitteilung des Landratsamts Böblingen lebten im Gewässersystem des Waldgebiets bis vor kurzem noch schätzungsweise 10 000 Steinkrebse. Diese erfreuliche Nachricht wird allerdings getrübt. Denn eingeschleppte, nicht einheimische Krebsarten wie beispielsweise die Signalkrebse übertragen eine für heimische Arten tödliche Krankheit, die Krebspest, und bedrohen damit die Steinkrebspopulation.