Schönbuchbahn im Depot Entscheidung für CAF: Der Zug ist abgefahren
Der Kreis rechtfertigt seine Entscheidung für die CAF. Wofür? Ändern kann er sie nicht mehr.
Zugegeben, man könnte folgende These aufstellen, um das Fiasko der Schönbuchbahn zu erklären: Landkreise können halt keine Eisenbahn. Doch ist das zu kurz gesprungen. Denn angesichts des Glücksspielautomaten, den die Deutsche Bahn „Fahrplan“ nennt, müsste man ja auch sagen, nicht mal die Deutsche Bahn kann Eisenbahn.