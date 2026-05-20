Schönbuchbahn kommt voran Jetzt bremst nur noch das Amt
Der 15-Minuten-Takt der Schönbuchbahn rückt in greifbare Nähe, nach den Sommerferien soll es so weit sein.
Der 15-Minuten-Takt der Schönbuchbahn rückt in greifbare Nähe, nach den Sommerferien soll es so weit sein.
Viel ist die Schönbuchbahn gescholten worden, doch jetzt gibt es Nachrichten, die nicht nur neu sind, sondern auch gut: Weswegen in der Sitzung des Zweckverbands Schönbuchbahn am Mittwoch dem deutschen Geschäftsführer der CAF, Marucs Brüning, ein Lob ausgesprochen wurde: „Ein seltene Orchidee“, meinte dazu der Landrat Roland Bernhard.