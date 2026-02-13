 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Kreiszeitung Böblinger Bote
  6. Stadt und Kreis Böblingen

  8. „Sind am Anschlag“ – Lokführer spricht von belastender Situation

Schönbuchbahn Kreis Böblingen „Sind am Anschlag“ – Lokführer spricht von belastender Situation

Schönbuchbahn Kreis Böblingen: „Sind am Anschlag“ – Lokführer spricht von belastender Situation
1
Blick aus dem Führerhaus eines Nexios: die Situation auf der Schönbuchbahn belastet die Lokführer. Foto: tefanie Schlecht

Fahren die Nexios oder fahren sie nicht? Diese Unsicherheit gilt nicht nur für die Fahrgäste, sondern auch die Lokführer.

Böblingen: Anke Kumbier (ank)

Die Ausfälle auf der Schönbuchbahn strapazieren die Nerven von vermutlich allen Beteiligten und Betroffenen. Wie herausfordernd die Situation auch für die Lokführer sein muss, macht eine Mail deutlich, die unsere Redaktion erreicht hat. „Alle Kolleginnen und Kollegen sind am Anschlag“, schreibt ein Lokführer, der anonym bleiben möchte.

 

Kurzfristige Änderungen in der Schichteinteilung, Fahrgäste, die ihren Ärger an den Lokführern ausließen – „hier wird definitiv auf die falschen eingeprügelt“ – und Fehler an den Fahrzeugen, auf die sie reagieren müssten – all das sei belastend. „Die Kollegen wissen stellenweise bei Dienstende nicht wie sie oder ob sie am Folgetag arbeiten.“

WEG-Geschäftsführer äußert sich zur Schönbuchbahn

Als belastend bezeichnet auch Jan Schillinger, Geschäftsführer der Württembergischen Eisenbahn-Gesellschaft (WEG), die Situation. Die WEG wurde vom Zweckverband Schönbuchbahn (ZVS) mit dem Betrieb der Schönbuchbahn beauftragt. Sie beschäftigt laut Schillinger 17 Fahrer auf der Strecke.

Der Geschäftsführer spricht von einer „großen Unsicherheit“ für seine Mitarbeitenden und das Unternehmen. Es sei nicht möglich, so wie eigentlich laut Tarifvertrag vorgesehen, die Dienstpläne ausreichend vorher und verlässlich auszurollen. „Das ist für uns absolut unbefriedigend.“

Unsere Empfehlung für Sie

ÖPNV im Kreis Böblingen: „Hatte schon immer Störgefühl“ – Bahnexperte äußert sich zu Schönbuchbahn

ÖPNV im Kreis Böblingen „Hatte schon immer Störgefühl“ – Bahnexperte äußert sich zu Schönbuchbahn

Der Verkehrsexperte Felix Berschin engagiert sich seit Jahren bei Themen rund ums Bahnfahren. Er glaubt: Der Kreis hat sich bei der Schönbuchbahn übernommen.

Grundsätzlich hätten sich die WEG-Mitarbeitenden sehr auf die neuen Nexio-Fahrzeuge gefreut. „Denn in vielerlei Hinsicht bieten sie einen deutlichen Mehrwert gegenüber den alten Dieselfahrzeugen.“ Bei der Ausbildung an den neuen Nexios, die inzwischen abgeschlossen ist, hätten sich die Mitarbeitenden neugierig und wissenshungrig gezeigt. Aber: „Die zahlreichen Störungen haben die Euphorie deutlich gebremst.“

Fehler grundsätzlich nicht ungewöhnlich, aber „besondere“ Häufung

Trotzdem nimmt Schillinger das baskische Unternehmen CAF auch in Schutz. Fehler könnten bei jeder Baureihe auftreten. Für solche Fälle stehe ein sogenannter Störsuchplan zur Verfügung, an dem sich die Triebfahrzeugführer entlang hangelten, um die Störung zu beseitigen. „Besonders“ sei jedoch die aktuell „gehäufte Anzahl von Störungen“, die zu einer Mehrbelastung der Mitarbeitenden führe.

Unsere Empfehlung für Sie

Kreis steht zu Entscheidung: Fiasko Schönbuchbahn: Jetzt rechtfertigt sich das Landratsamt

Kreis steht zu Entscheidung Fiasko Schönbuchbahn: Jetzt rechtfertigt sich das Landratsamt

Nachdem die neue Schönbuchbahn zur Zeit wieder ausgefallen ist, erläutert das Landratsamt Böblingen in einer Mitteilung seine Entscheidungen.

Außerdem ist der Prozess, um Fehler zu melden, offenbar komplexer geworden. Die alten Dieselfahrzeuge wurden von der WEG instand gehalten. Die Nexios werden nun aber von CAF-Mitarbeitern gewartet. Diese zwar nachvollziehbare Regelung bedeutet für die WEG-Mitarbeitenden eine neue „Schnittstelle“, wie Schillinger schreibt, und Kontakt zu einem externen Partner bei Fragen, die sie vorher intern klären konnten.

Eisenbahner wollen, dass „die Räder rollen“

Doch offenbar ist nicht nur der Prozess komplexer, auch der Kontakt scheint schwieriger geworden zu sein. So schreibt der Lokführer von einer Werkstatthotline von CAF, die nur bedingt zur Verfügung stehe und am Wochenende gar nicht. Er könne sich das nicht erklären, sagt hingegen CAF-Projektmanager Gerhard Ferstl dazu. Die Zeiten seien mit dem ZVS und der WEG abgestimmt und sollten seiner Meinung nach passen.

Seit die Schönbuchbahn im Sommer mit vierjähriger Verspätung an den Start ging, häufen sich die Ausfälle. Derzeit ersetzen Busse die Züge. Vor Kurzem hatte Landrat Roland Bernhard dem Unternehmen ein Ultimatum gesetzt: Bis zum 23. Februar müssen wieder Züge fahren. Ein Zeitplan, den CAF laut Ferstl einhalten kann.

Für die Lokführer wäre der Neustart am 23. Februar ein Lichtblick. Zwar werden sie laut Schillinger derzeit – soweit möglich – auf anderen Strecken eingesetzt. Und trotzdem: „Die vielen Störungen und Ausfälle nagen da am Selbstbild des Eisenbahners, der die Räder am liebsten rollen sieht“, so Schillinger.

Weitere Themen

Böblinger Unterstadt-Quartier: Wie das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt werden soll

Böblinger Unterstadt-Quartier Wie das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt werden soll

Beim Projekt „Lebenswert & Mittendrin“ hört sich die Stadt an, wie Bewohner ihr Quartier zwischen Bahnhof und Seecarrée empfinden. Dabei müssen sie auch Frontalkritik aushalten.
Von Martin Dudenhöffer
Böblingen: Siemensstraße gesperrt

Böblingen Siemensstraße gesperrt

Wegen Kanalarbeiten wird in Böblingen die Siemensstraße zwischen Robert-Bosch-Straße und der Straße „Im Gütle“ von Montag, 27. Oktober, an teilweise voll gesperrt.
Von cas
TikTok-Trend erreicht Böblingen: Die ihren Pudding mit der Gabel essen

TikTok-Trend erreicht Böblingen Die ihren Pudding mit der Gabel essen

Was Süßes im Netz aufgegabelt: Ein Social-Media-Phänomen findet jetzt auch bei uns Nachahmer. Ein Beitrag aus den „Bonbons“, der Humorkolumne dieser Zeitung.
Von edi
Zahnarzt in Dagersheim hört auf: Zwei Ärztinnen führen Praxis weiter

Zahnarzt in Dagersheim hört auf Zwei Ärztinnen führen Praxis weiter

An diesem Montag, 6. Oktober, haben zwei Ärztinnen die Zahnarztpraxis Langer in Dagersheim übernommen.
Von Melissa Schaich
Humor aus dem Kreis Böblingen: Irrlichtern statt Blinklichtern im Straßenverkehr

Humor aus dem Kreis Böblingen Irrlichtern statt Blinklichtern im Straßenverkehr

Erweckt die hohe Nietendichte im Verkehr bei anderen übersinnliche Fähigkeiten? Ein Beitrag aus den „Bonbons“, der wöchentlichen Humorkolumne dieser Zeitung.
Von edi
Feuerwehreinsatz in Böblingen: Rauchmelder verhindert großen Brand

Feuerwehreinsatz in Böblingen Rauchmelder verhindert großen Brand

In einem Wohnhaus in der Böblinger Jägerstraße war am Sonntagabend eine Matratze in Brand geraten. Dank eines Rauchmelders konnten die Bewohner schnell reagieren.
Von Eddie Langner
Feuerwehrlauf am Schönbuchturm: In Einsatzkleidung mit 600 Metern Anlauf über 174 Stufen ins Ziel

Feuerwehrlauf am Schönbuchturm In Einsatzkleidung mit 600 Metern Anlauf über 174 Stufen ins Ziel

Bei der Premiere des Feuerwehrlaufs am Schönbuchturm waren 120 Zweier-Teams aus der Blaulicht-Familie am Start. Die Tagesbestzeit lieferten Kameraden der Berufsfeuerwehr Stuttgart.
Von Käthe Ruess
Bezirksamt Dagersheim: Wegweiser durch den Behörden-Dschungel

Bezirksamt Dagersheim Wegweiser durch den Behörden-Dschungel

Die Stadt Böblingen eröffnet im Dagersheimer Bezirksamt ersten von vier „Wir-Punkten“.
Von Holger Schmidt
OB-Wahl in Leonberg: Wer gewinnt das Vertrauen der Bürger?

OB-Wahl in Leonberg Wer gewinnt das Vertrauen der Bürger?

Drei Favoriten für die OB-Wahl am 28. September gibt es: Tobias Degode, Josefa von Hohenzollern und Marion Beck. Aber es wird noch mehr gewählt im Landkreis.
Von unserer Redaktion
Humor in Böblingen: Wie viel 53,8 Millionen Gummibärchen wiegen

Humor in Böblingen Wie viel 53,8 Millionen Gummibärchen wiegen

Willkommen im Herbst der Reformen: Vielleicht ist es an der Zeit, Euro in Zentimeter umzurechnen.
Von Julia Theermann
Weitere Artikel zu Schönbuchbahn Kreis Böblingen Lokführer Zug ÖPNV
 
 