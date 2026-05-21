Schönbuchbahn zuckelt voran 15-Minuten-Takt erst nach den Sommerferien
Der Viertelstunden-Takt der Schönbuchbahn rückt in greifbare Nähe, nach den Sommerferien soll es so weit sein – wenn das Eisenbahnbundesamt mitspielt.
Der Viertelstunden-Takt der Schönbuchbahn rückt in greifbare Nähe, nach den Sommerferien soll es so weit sein – wenn das Eisenbahnbundesamt mitspielt.
Viel ist die Schönbuchbahn gescholten worden, doch jetzt gibt es Nachrichten, die nicht nur neu sind, sondern auch gut: Weswegen in der Sitzung des Zweckverbands Schönbuchbahn am Mittwoch Marucs Brüning, dem deutschen Geschäftsführer der CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), dem spanischen Zughersteller mit Firmensitz in München, ein Lob ausgesprochen wurde: „Eine seltene Orchidee“, sagte dazu der Landrat Roland Bernhard.