 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Leuchtspektakel im Rhythmus der Musik

Schönbuchturm Herrenberg Leuchtspektakel im Rhythmus der Musik

Schönbuchturm Herrenberg: Leuchtspektakel im Rhythmus der Musik
8
  Foto: Eibner-Pressefoto/Tadas Svetikas

Von 19 bis 23 Uhr wurde der Schönbuchturm am Samstag jede halbe Stunde für knapp zehn Minuten in Licht und Farbe passend zur Musik getaucht. Es herrschte ein reges Kommen und Gehen.

Schon in der Dämmerung ist sichtbar, dass dieser Samstagabend kein normaler Tagesausklang am Herrenberger Schönbuchturm sein wird. Denn während die letzten Besucherinnen und Besucher noch das 35 Meter hohe Bauwerk erklimmen, werden die Holzmasten, die drei Plattformen in zehn, 20 und 30 Metern Höhe sowie die beiden Treppenläufe bereits in warmes gelboranges Licht getaucht. Dies sind die ersten sichtbaren Vorboten für die dritte Auflage der besonderen Illumination, die der Förderverein Aussichtsturm im Naturpark und das Böblinger Landratsamt an diesem Abend von 19 bis 23 Uhr gemeinsam veranstalten.

 

Kurz Beginn stehen viele im großen Rund auf dem Stellberg-Plateau und blicken erwartungsvoll in Richtung Turm – die meisten davon mit ihrem Smartphone oder Kamera in der Hand. Das Erlöschen der Dauerbeleuchtung kündigt an, dass der Auftakt unmittelbar bevorsteht, ehe sich der Schönbuchturm, begleitet von den ersten harten Beats, die manche zusammenzucken lassen, hell erleuchtet aus der hereinbrechenden Nacht erhebt. Mal pulsiert die Beleuchtung, sind die Farbübergänge hart, dann wieder sanft und fließend. Einfarbige Phasen werden von polychromen Sequenzen abgelöst - immer passend zur Stimmung und Klangfarbe der jeweiligen Musik, die aus den vier Lautsprechern auf der ersten Plattform sowie den Bassboxen am Turmfuß kommen.

Musikalisch ist dabei Vielfalt angesagt, die von Pop und Rock bis Klassik reicht. Teile von Michael Jacksons „Billie Jean“, erklingen unter anderem ebenso wie „Smoke on the Water“ von Deep Purple, aber auch ein Ausschnitt aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“.

Nicht immer ist der gesamte Turm in Licht getaucht. So bleiben zum Beispiel bei der Liedzeile „Bad Liar“, in der der Sänger der Imagine Dragons sein Gegenüber auffordert, ihm in die Augen zu schauen, für einen kurzen Moment alle Scheinwerfer aus – bis auf die vier beweglichen Strahler, deren Licht sich konzentriert auf die große Stahlkugel richten, die im Turmzentrum unter der obersten Plattform hängt.

Nach genau sieben Minuten und 55 Sekunden setzt ein pyrotechnischer Funkenregen dann den Schlusspunkt, dann brandet der Applaus des Publikums auf. Während sich danach die ersten Zuschauer wieder auf den Rückweg machen, strömen neue nach – und andere bleiben und schauen sich das Spektakel noch ein weiteres Mal aus der Nähe an.

Verantwortlich für die Choreografie aus Licht, Farben und Musik war erneut die Herrenberger Firma EMT Event-Media-Tec, die schon bei den Vorgänger-Events 2019 und 2021 den Schönbuchturm quasi als 3D-Leinwand mit Licht in Szene setzten – beim zweiten Mal war die Lichtshow auch bereits musikalisch untermalt, aber immer nur zur vollen Stunde für zehn Minuten.

Bereits am Freitag waren drei Mitarbeiter von EMT über etliche Stunden mit dem Aufbau beschäftigt. Axel Joppke, David Beutel und Flynn Rupprecht verteilten dabei 64 Scheinwerfer mit Akkus, jeweils 16 rund um den Turmfuß und auf den weiteren drei Ebenen, immer paarweise an den Masten. Sie positionierten zudem die vier beweglichen Strahler und die Funkenmaschinen, die per Powerbanks mit Strom versorgt werden. Angesichts der vielen Male, die sie auf dem Turm gewesen seien, „können wir uns das Fitnessstudio für die nächsten zwei Wochen sparen“, finden die drei. Dabei spart die hochmoderne Technik bereits etliche Laufwege, erklärt David Beutel. Denn: „Die Lampen sind nicht verkabelt“, sondern bekommen alle ihr Steuersignal per Richtantenne. Die Technik, die nicht im Turm verbaut ist, haben die drei in einen Smart gepackt, der bei einer kleinen Baumgruppe neben dem Turm parkt. Zusätzlich zur Technik für das eigentliche Event hat EMT auch die beiden Wegvarianten, die vom Parkplatz am Naturfreundehaus auf den Stellberg führen, mit zahlreichen Akkulampen auf Stativen sowie einigen LED-Solar-Fackeln ausgeleuchtet.

Weil sich die Lichtshow jede halbe Stunde wiederholt und ein kostenloser Shuttlebus von Herrenberg aus eingerichtet ist, entzerrt sich der Publikumszustrom per Auto über die Landstraße, die während des Events nur in Richtung Hildrizhausen befahren werden darf. Ins besondere zu Beginn reichen somit die Parkplatzkapazitäten in Schönbuchturmnähe aus.

Fakten zum Schönbuchturm

Bauwerk
Der Schönbuchturm auf dem Herrenberger Stellberg wurde im Juni 2018 eröffnet. Seine sich kelchartig auffächernden acht Masten, die das filigran wirkende Bauwerk tragen, bestehen aus heimischem Lärchenholz. Diese sind durch ein Netz aus Stahlseilen mit einer Gesamtlänge von 1,1 Kilometern mit dem Fundament verspannt. Jeweils 174 Stufen zählen die beiden gegenläufigen Spindeltreppen. Der Turm darf kostenlos von Sonnenauf- bis -untergang bestiegen werden.

Weitere Themen

Schönbuchturm Herrenberg: Leuchtspektakel im Rhythmus der Musik

Schönbuchturm Herrenberg Leuchtspektakel im Rhythmus der Musik

Von 19 bis 23 Uhr wurde der Schönbuchturm am Samstag jede halbe Stunde für knapp zehn Minuten in Licht und Farbe passend zur Musik getaucht. Es herrschte ein reges Kommen und Gehen.
Von Käthe Ruess
Unfall bei Leonberg: Sattelzug verliert Ladung mitten auf der Bundesstraße

Unfall bei Leonberg Sattelzug verliert Ladung mitten auf der Bundesstraße

Weil der Verkehr stockt, muss ein Sattelzug stark bremsen – und verliert dabei die aufgeladenen Baumstämme. Die waren nicht richtig gesichert.
Von Sophia Herzog
Kollision in Leonberg: Fahrer achtet nicht auf rote Ampel und baut Unfall

Kollision in Leonberg Fahrer achtet nicht auf rote Ampel und baut Unfall

Weil er über eine rote Ampel fährt, kollidiert ein 44-Jähriger auf einer Leonberger Kreuzung mit einem anderen Fahrzeug. Verletzt wird niemand.
Von Sophia Herzog
Rettungszentrum in Maichingen: Feuerwehr und DRK suchen ein neues Zuhause

Rettungszentrum in Maichingen Feuerwehr und DRK suchen ein neues Zuhause

Maichingen soll ein neues Rettungszentrum bekommen. Doch wo? Von 13 potenziellen Standorten kristallisiert sich ein Favorit heraus.
Von Holger Schmidt
Morbus Bechterew: Bürokratie macht Selbsthilfegruppe das Leben schwer

Morbus Bechterew Bürokratie macht Selbsthilfegruppe das Leben schwer

Betroffene von der Wirbelsäulenerkrankung Morbus Bechterew finden Hilfe in einer Sindelfinger Selbsthilfegruppe. Doch diese muss um ihre Zukunft bangen.
Von Melissa Schaich
Autobauer in Sindelfingen: Wie sich Daimler-Büros in 40 Jahren verändert haben

Autobauer in Sindelfingen Wie sich Daimler-Büros in 40 Jahren verändert haben

Seit 40 Jahren gestaltet Stefanie Kellermann-Thiel aus Altdorf die Arbeitswelten von Mercedes-Benz mit. Einmal sogar die Vorstandsetage – obwohl die fast ins Wasser gefallen wäre.
Von Jan-Philipp Schlecht
Klinik Sindelfingen: Gebt dem Gesundheitssystem Luft zum Atmen!

Klinik Sindelfingen Gebt dem Gesundheitssystem Luft zum Atmen!

Dass Kliniken massiv einsparen und Ärzte ständig über ihre Belastungsgrenze hinaus gehen, sollte nicht hingenommen werden, meint unser Redakteur Martin Dudenhöffer.
Von Martin Dudenhöffer
Abstimmung startet: Das sind die Anwärter auf den Grünen Zweig 2025

Abstimmung startet Das sind die Anwärter auf den Grünen Zweig 2025

Zum dritten Mal prämiert unsere Zeitung gemeinsam mit der AOK und der Kreissparkasse nachhaltige Projekte. Zwölf Projekte sind nominiert: Wer gewinnt, entscheiden unsere Leser.
Von Jan-Philipp Schlecht
Schauwerk in Sindelfingen: Rockiger Medienkünstler und Maler

Schauwerk in Sindelfingen Rockiger Medienkünstler und Maler

In Italien gilt Mario Schifano als künstlerische Ikone. Das Sindelfinger Schauwerk zeigt nun die erste hiesige Einzelschau und Retrospektive.
Von Anne Abelein
Landtagswahl 2026: BSW bestimmt Kandidaten im Kreis Böblingen

Landtagswahl 2026 BSW bestimmt Kandidaten im Kreis Böblingen

Für die Landtagswahl 2026 hat das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) jetzt seine Direktkandidaten für den Kreis Böblingen bekannt gegeben.
Von Robert Krülle
Weitere Artikel zu Herrenberg
 