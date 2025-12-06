Noch keine Geschenkidee für Weihnachten? Da könnte an diesem Wochenende ein Besuch im Römerkastell helfen. Dort präsentieren sich über 100 besondere Aussteller.
Meike Eberhardt ist total aufgebrezelt. „Ich bin von hier. Und wenn ich nicht hier bin, habe ich immer meine Brezeln dabei“, sagt die Stuttgarter Goldschmiedin und Produktdesignerin und lacht. Sie trägt mehrere kleine Schmuckstücke in Brezelform, die sie selbst aus Silber und Gold gefertigt hat. „Sie sind ein astreines Stuttgarter Produkt“, sagt sie. Was unter dem Label Perlenpool hergestellt wird, kommt alles aus der eigenen Werkstatt. An ihrem Stand im Römerkastell stechen die glänzenden Stücke voller Lokalpatriotismus aus dem Angebot heraus.