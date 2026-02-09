Die Landeshauptstadt bietet durch ihre Kessellage wunderschöne Routen für Spaziergänge und punktet dabei vor allem mit zahlreichen Aussichtspunkten und der Abwechslung von Natur und Städte-Feeling.
Dass Stuttgart mehr ist als nur eine Autostadt, beweisen die zahlreichen Panoramawege, die die Besonderheiten der Kessellage auf Schritt und Tritt erlebbar machen. Die Routen führen durch unterschiedlichste Stadtteile, überraschen mit immer neuen Blickwinkeln und bieten von entspannten Spaziergängen bis zu sportlichen Aufstiegen für jeden Geschmack das Passende. Dabei verhält es sich wie auch im Leben: Man geht durch Höhen und Tiefen – ob durch die Weinberge, beim Erklimmen des Birkenkopf oder abwärts in das Stadtinnere. Stets im Mittelpunkt stehen dabei unvergleichliche Ausblicke, die weit über die Stadtgrenzen hinausreichen. Die schönsten Routen durch die faszinierende Stadtlandschaft finden sich hier im Überblick.